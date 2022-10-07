МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Повышение ключевых ставок центробанками стран Запада разрушает мировую экономику, а для стран третьего мира эта ситуация уже стала настоящим бедствием, бороться с которым можно единственным методом, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Доллар ушел в новый вираж: кого он потянет за собой

"Антониу Гутерриш как официальное лицо ООН обратился к Центробанкам Запада с призывом не повышать ставки, так как это разрушает экономическую активность по всему миру. Для стран третьего мира это настоящее бедствие, которое с одной стороны приводит к росту доллара, с другой — провоцирует ослабление нацвалют и, как следствие, экономик. Так что негативные последствия налицо", — отметил экономист.

При этом действия ФРС закономерно приводит к перетоку капитала. Деньги бегут из разрушающейся экономики Британии, из Евросоюза и из развивающихся экономик: их валюты слабеют, инфляция зашкаливает, а все деньги "загребает к себе" Америка.

Повышение ставок ФРС, Банком Англии, а следом и ЕЦБ по-настоящему разворачивают механизм экономического кризиса. Многие не хотели бы такого сценария, уверен Колташев.

В этой ситуации страны с самостоятельной администрацией и сильной национальной политикой видят для себя решением выстраивание новых горизонтальных связей уже друг с другом — в том числе с Китаем и Россией — в обход долларовой системы. Это поможет всему миру защититься и от действий американской администрации, и от маховика инфляции.

Укрепление доллара для многих стран — болезнь, с которой надо уметь бороться, и не всем это по плечу. Для такой борьбы нужно иметь сильную бюрократию, способную взять за горло собственный капитал и сказать ему: хватит обслуживать американскую банковскую систему, отныне вы сидите дома и деньги инвестируете в собственную экономику. А с этим очень серьезные проблемы в мире, резюмировал собеседник агентства.