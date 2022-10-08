МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. В последнее время утечки персональных данных случаются всё чаще. Это связано с растущим количеством тех, кто имеет к ним доступ и ростом технической грамотности киберпреступников. Если в результате утечки ваш номер телефона оказался в свободном доступе, навязчивое внимание спамеров и мошенников гарантировано, поэтому необходимо усилить меры цифровой гигиены, рассказал агентству "Прайм" руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Юрист предупредил о риске потерять квартиру, которую вы сдаете

Скептически относитесь к звонкам с незнакомых номеров, не предоставляйте звонящим никакой дополнительной информации о себе. Если атака" продолжается длительное время или её жертвой стал ребенок, в некоторых случаях целесообразно даже поменять номер телефона. Также имеет смысл включить антиспам" через своего сотового оператора, отмечает он.

Если же достоянием общественности в том или ином виде стали адреса электронной почты и иные цифровые идентификаторы, в первую очередь необходимо сменить пароли, причем желательно во всех существующих аккаунтах. Зачастую пользователи имеют один пароль буквально для всего. Завладев ключом к странице в соцсетях, мошенник может использовать его для взлома других источников.

Если речь идет об утечке данных банковских счетов, то самым лучшим решением, по мнению Виноградова, станет их заморозка. Для предотвращения таких ситуаций юрист рекомендует завести специальную карту, предназначенную для совершения онлайн-покупок — переводите на нее средства с основного счета по мере необходимости. Кстати, она вполне может быть виртуальной, для выпуска такой карты потребуется несколько минут, это происходит в приложении вашего банка.

По словам эксперта, совсем недавно в Сеть попала информация об утечке данных 7,7 млн клиентов крупного магазина бытовой и цифровой техники. "Самое неразумное, что может сделать человек после прочтения такой новости об очередной утечке, это пытаться искать себя в "слитых" базах данных по ФИО или номеру телефона. Таким образом преступники могут пополнять свой каталог или подтвердить правильность имеющейся у них информации", — предупреждает Виноградов.