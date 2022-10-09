МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Согласно закону, величина пенсии зависит от количества пенсионных баллов, а оно, в свою очередь, от страховых взносов, которые перечисляет работодатель или сам застрахованный в системе ОПС. Каждый год работы (и соответственно, уплаты взносов) оценивается в баллах, которые суммируются за все годы работы. Но есть такие периоды, когда человек не работает по уважительной причине, которую государство признает социально важной. И это время также оцениваются в баллах и может формировать будущую пенсию, рассказывает агентству "Прайм" доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева. Россиян предупредили, когда их заставят вернуть "лишнюю" пенсию

Например, 1,5 года ухода за первым ребенком оцениваются в 2.7 балла; за вторым ребёнком 5.4, а третьим — 8.1.

Кроме того в 1.8 пенсионных баллов оценивается год ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом, престарелыми старше 80 лет, а также период военной службы.

"Однако все эти периоды будут засчитаны в страховой стаж только при условии, что перед ними или после все-таки была оплачиваемая работа. Иначе они не будут включены в стаж и оценены в пенсионных баллах", — отмечает юрист.

Размер будущей пенсии можно увеличить и путем покупки пенсионных баллов. Для этого нужно внести в ПФР добровольные страховые взносы. Купить можно до половины требуемого страхового стажа — не больше 15 лет.

Эксперт напоминает, что узнать о количестве накопленных коэффициентов, учтенном стаже, можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Доступ к нему имеют все пользователи, прошедшие регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).