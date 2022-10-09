МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. К наиболее сильному снижению позиций рубля может привести разрешение нерезидентам продать российские активы, конвертировать выручку в валюту и вывозить ее за рубеж. Если этого не случится, то до конца текущего 2022 года курс доллара будет находиться в районе 69 рублей, в конце 2023 года — 75 рублей, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин. США начали новую игру: чем весь мир заплатит за рост доллара

Негативное влияние на рубль может оказать включение в санкционный пакет Запада экономических мер против НКЦ.

"Вполне возможно, что санкции против НКЦ пока не вводятся из-за того, что некоторые страны Запада продолжают зависеть от импорта российских товаров (те же удобрения). Однако никто не может гарантировать того, что НКЦ не попадет под санкции, например, в следующем году", — добавил он.

"Тем не менее динамика валютных курсов - даже на черном рынке — все же определяется другими факторами, главными из которых являются спрос и предложение", — напомнил Сыроваткин. Он пояснил, что в рубле сейчас может быть заложена высокая премия за разнообразные риски, однако нацвалюта не спешит сильно дешеветь, т.к. приток валюты на Мосбиржу пока вполне способен удовлетворить спрос на нее.

В дальнейшем выручка российских экспортеров может заметно снизиться (на фоне сокращения объемов физического экспорта и/или цен его реализации), а спрос на валюту со стороны импортеров, наоборот, заметно вырасти.

"Мы ждем роста доллара к рублю в средне- и долгосрочной перспективах, но пока не видим предпосылок для роста пары выше 100. Наш базовый прогноз по USD/RUB на конец 2022 и 2023 годов предполагает рост в область 69 и 75 соответственно", — отметил специалист.

Однако это касается безналичной валюты, курс которой устанавливается на централизованных торгах. Что касается наличных долларов, то возможное усиление их дефицита (США запретили ввоз долларовых купюр в РФ) чревато сохранением параллельных курсов наличной и безналичной валют, которые могут двигаться и разнонаправленно.

"Наиболее медвежьим фактором для рубля, вероятно, могло бы стать разрешение нерезидентам продать российские активы, конвертировать выручку в валюту и вывести ее за рубеж", — резюмировал он.