МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Лестничные клетки и лестничные марши в подъездах многоквартирных домов, прежде всего, являются путями эвакуации жильцов домов в экстренных ситуациях. Их нельзя загромождать посторонними предметами и вещами. За размещение таковых, включая детские коляски, положен штраф до 3 тысяч рублей, напомнила агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко. Штраф просто так. Когда за поход в магазин придется заплатить трижды

"Вопреки сложившейся традиции, хранение детских колясок в подъездах домов является серьезным административным нарушением", — подчеркнула эксперт.

Хранение колясок, велосипедов и санок, по ее словам, возможно лишь в специальных "колясочных", которыми оборудованы лишь некоторые типовые многоквартирные дома.

Контроль за исполнением требований осуществляет управляющая компания многоквартирного дома.

"При выявлении нарушений первоначально даётся предписание или размещается объявление с просьбой устранить нарушения, а если оно не устранено, то по результатам плановых проверок МЧС собственники колясок привлекаются к административной ответственности в виде штрафа", — подчеркнула Кудерко.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4 КоАП. Так, по ч. 1 указанной статьи граждане могут быть оштрафованы на 2-3 тысячи рублей.