МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Запрет курения в общественных местах в первую очередь направлен на защиту здоровья граждан от табачного дыма. К общественным местам относятся лифты и помещения общего пользования многоквартирных домов (подъезды, чердаки, лестничные пролеты), общие помещения комнат в коммунальных квартирах. Размер штрафа для курильщика составляет от 500 до 1500 рублей за каждый факт выявленного нарушения закона, рассказывает агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко. 

Мужчины в защитных масках на одной из улиц в Москве.

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"Балконы (лоджии) квартир, сами квартиры, жилые комнаты общежитий и номеров гостиниц к местам общего пользования не относятся, однако на них распространяется общий запрет использования открытого огня по правилам противопожарного режима", — добавляет юрист.

Несмотря на условно допустимую возможность курения табака в квартире и на балконе, это не исключает возможность взыскания с курильщика морального вреда, если дым по системе вентиляции или через открытое окно попадает к вам в квартиру, предупреждает эксперт.

Фиксация задымления помещения осуществляется через видеозапись момента курения соседа или путем свидетельских показаний. "К примеру, факт попадания дыма в квартиру допустимо зафиксировать в присутствии соседа, старосты дома или представителя управляющей компании. Он может написать собственноручное заявление на имя участкового о том, что действительно, во время курения в помещении появляется едкий запах табачного дыма", — говорит Кудерко.

Собранные доказательства необходимо передать участковому уполномоченному и (или) в орган регионального государственного жилищного надзора, например, жилищную инспекцию. Само требование о взыскании морального вреда по результатам проведённой проверки надо заявить в суд. По мнению юриста, особенно этот механизм защиты актуален для аллергиков, астматиков и семей с маленькими детьми.

Размер морального вреда заявляется в суд субъективно, с учетом ситуации. Непосредственно сумма взыскания будет определена судом на основании исследования судом доказательств, пояснений самого курильщика.

Фабрика АО "Филип Моррис Ижора" в Ленинградской области

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Как отмечает Кудерко, пожар, возникший от непотушенной сигареты, выброшенной с балкона и попавшей в окно или на соседний балкон, будет расценен как уголовное преступление, ответственность за которое в полной мере, включая погашение ущерба от пожара, будет возложена на курильщика.