МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Запрет курения в общественных местах в первую очередь направлен на защиту здоровья граждан от табачного дыма. К общественным местам относятся лифты и помещения общего пользования многоквартирных домов (подъезды, чердаки, лестничные пролеты), общие помещения комнат в коммунальных квартирах. Размер штрафа для курильщика составляет от 500 до 1500 рублей за каждый факт выявленного нарушения закона, рассказывает агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко. Юрист объяснил, когда могут оштрафовать за курение на балконе

"Балконы (лоджии) квартир, сами квартиры, жилые комнаты общежитий и номеров гостиниц к местам общего пользования не относятся, однако на них распространяется общий запрет использования открытого огня по правилам противопожарного режима", — добавляет юрист.

Несмотря на условно допустимую возможность курения табака в квартире и на балконе, это не исключает возможность взыскания с курильщика морального вреда, если дым по системе вентиляции или через открытое окно попадает к вам в квартиру, предупреждает эксперт.

Фиксация задымления помещения осуществляется через видеозапись момента курения соседа или путем свидетельских показаний. "К примеру, факт попадания дыма в квартиру допустимо зафиксировать в присутствии соседа, старосты дома или представителя управляющей компании. Он может написать собственноручное заявление на имя участкового о том, что действительно, во время курения в помещении появляется едкий запах табачного дыма", — говорит Кудерко.

Собранные доказательства необходимо передать участковому уполномоченному и (или) в орган регионального государственного жилищного надзора, например, жилищную инспекцию. Само требование о взыскании морального вреда по результатам проведённой проверки надо заявить в суд. По мнению юриста, особенно этот механизм защиты актуален для аллергиков, астматиков и семей с маленькими детьми.

Размер морального вреда заявляется в суд субъективно, с учетом ситуации. Непосредственно сумма взыскания будет определена судом на основании исследования судом доказательств, пояснений самого курильщика. Сигареты и табак навсегда исчезнут в Европе, считает эксперт

Как отмечает Кудерко, пожар, возникший от непотушенной сигареты, выброшенной с балкона и попавшей в окно или на соседний балкон, будет расценен как уголовное преступление, ответственность за которое в полной мере, включая погашение ущерба от пожара, будет возложена на курильщика.