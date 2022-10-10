МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. При появлении первых признаков простуды многие люди прибегают к использованию "бабушкиных" методов и занимаются самолечением. Однако важно понимать, что некоторые из них не оказывают никакого влияния на профилактику и лечение простуды, а в некоторых случаях даже продлевают длительность заболевания. Об этом рассказывает агентству "Прайм" врач-терапевт, врач-кардиолог "СМ-Клиника" Рустем Османов. Врач дала совет, как бороться со стрессом и бессонницей

Один из самых бесполезных методов — ингаляция горячим паром от варёного картофеля. Это популярное средство не только неэффективно, но и опасно, так как может привести к ожогу слизистых оболочек. "Кроме того, из-за нагрева дыхательных путей отечность только усиливается, что может привести к проблемам с дыханием. Ингаляции категорически нельзя использовать при повышенной температуре тела (более 37,5 градусов)", — предупреждает он.

То же касается и горчичников. По словам врача, использование горчичников противопоказано при повышенной температуре тела, особенно при аутоиммунных заболеваниях легких. Считается, что горчичники расширяют сосуды и активируют кровообращение, способствуя снижению воспаления в органах. Однако научных доказательств эффективности этого метода нет. Он может быть эффективным при затяжном течении бронхита или при классической (бактериальной) пневмонии на стадии ее рассасывания. В других случаях горчичники рекомендуется применять в период выздоровления и только по рекомендации лечащего врача, говорит терапевт.

К числу бесполезных способов лечения простуды можно отнести и замачивание ног в горячей воде. От гриппа и ОРВИ этот метод никак не поможет, уверяет эксперт.

Сегодня "подручными" средствами, такими, как сода и соль при полоскании горла, нередко пытаются заменить различные высокоэффективные препараты.

"Однако регулярное полоскание горла такими растворами может привести к нарушению защитных функций и буквально высушить слизистую, что способствует проникновению в организм патогенных бактерий. Соль, прежде всего, пересушивает слизистую задней стенки глотки, а сода лишь усиливает болевые ощущения в горле", — указывает врач.

Также некоторые люди при насморке прибегают к промыванию носа солевым раствором. Такая процедура упоминается как дополнительный метод лечения многих заболеваний носа и околоносовых пазух, однако в одиночку справиться с лечением насморка она не способна. По мнению терапевта, лучше рассчитывать на последовательное воздействие сосудосуживающего препарата и физраствора.

Также эффективным методом лечения простуды считается йодная сетка, которую наносят на отдельные части тела раствором йода. Эффективность данного способа сомнительна и доказательной базы нанесение йодной сетки не имеет, считает специалист. Следует помнить, что нанесение раствора йода наружно в виде йодной сетки на кожу может быть небезопасным, ведь соединения йода могут спровоцировать аллергическую реакцию.

Самыми эффективными продуктами при гриппе и простуде считаются лук, чеснок и имбирь. "Вопреки распространенному мнению, чеснок не исцелит от простуды, а поедание лука и имбиря в больших количествах может привести к ожогу слизистой в горле. При простуде и гриппе очень важно придерживаться определенного питьевого режима и питаться жидкой, легкоусвояемой и калорийной пищей", — объяснил врач.