МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Закон о праве на кредитные каникулы для мобилизованных позволяет им вносить платежи по возможности, при этом никакие пени за просрочку начисляться не будут. В случае смерти или тяжелой инвалидности в ходе военных действий долг просто спишут, рассказала агентству "Прайм" руководитель направления юридической компании a.t.Legal Любовь Боженко. Юрист рассказала, какие льготы положены мобилизованным

Президент Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам, участвующим в специальной военной операции (СВО), а также членам их семей. Это касается как тех, кто служит по линии Минобороны, так и сотрудников силовых ведомств, например, Росгвардии — если они принимают участие в спецоперации.

"Все они и члены их семей получат право приостановить исполнение своих обязательств по кредиту, заключенному до дня их мобилизации, подписания контракта, участия в СВО (начиная с 24 февраля 2022 года). Кредитные каникулы предоставляются на весь срок службы плюс 30 дней", — рассказала эксперт.

Чтобы их получить, заемщик должен обратиться к кредитору в течение времени действия договора и подать заявление не позднее 31 декабря 2023 года. Если он находился в медучреждении с заболеванием или ранением, полученным в ходе СВО, льготный период продлевается. В случае его гибели или получения инвалидности I группы обязательства по кредиту прекращаются для него и членов его семьи.

Пени по просроченным платежам не начисляются, но можно вносить посильные платежи. "В этом случае необходимо заранее побеспокоиться о перечислении кредитных платежей из денежного довольствия военнослужащего. Эти средства могут аккумулироваться на лицевом счете гражданина, которому заранее следует дать распоряжение банку, в котором открыт данный счет, о безакцептном списании долга по кредиту", — указывает Боженко.