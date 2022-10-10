МОСКВА, 10 октября — ПРАЙМ. Акции газового холдинга резко дешевеют на торгах в понедельник на фоне "дивидендного гэпа" и геополитической неопределенности, однако на рубль это не оказывает значительного влияния — его перспективы выглядят лучше, чем у бумаг российских эмитентов, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. Акции "Газпрома" падают почти на 19 процентов после дискретного аукциона

В начале торгов понедельника акции "Газпрома" рухнули более чем на 20%, затем падение достигло без малого 30%. Торги были переведены в режим дискретного аукциона. После их возобновления в обычном режиме бумаги теряли 18,6%. Индекс Мосбиржи в начале торгов терял 6%, к полудню — менее 4%.

По мнению Суверова, падение акций "Газпрома" утром 10 октября является, прежде всего, следствием так называемого "дивидендного гэпа": 7 октября бумаги газового холдинга в последний раз торговались с учетом дивидендов. "При этом российский фондовый рынок в целом реагирует на последние события, связанные с конфликтом на Украине, из-за которых усилилась неопределенность", — добавил он.

Также специалист обращает внимание, что правительство обещает увеличить налогообложение сырьевых компаний, что, в свою очередь, является дополнительным фактором давления на стоимость акций соответствующих эмитентов.

"Многие переходят сейчас из акций в облигации, которые выглядят более надежными", — замечает Суверов.

Что касается рубля, то он, по мнению инвестиционного стратега, фундаментально должен слабеть. Однако в связи с постепенной фрагментацией финансовых рынков, вызванной санкционным давлением на Россию, курс российской валюты, вероятнее всего, не будет слишком заметно снижаться.

"Кроме того, нефть дорожает из-за решения ОПЕК+ ограничить добычу, что также оказывает поддержку рублю", — отмечает эксперт.

В целом, перспективы рубля выглядят лучше, чем акций российских компаний, резюмирует Суверов.