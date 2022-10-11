МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Киберпреступники нередко используют в своих интересах привычку детей и молодежи постоянно "залипать" в телефонах и прочих гаджетах. Согласно статистике ЮНИСЕФ, за пандемию коронавируса количество таких атак, направленных против детей, выросло на 140%. В отсутствие четких методик обучения компьютерной безопасности в школах, жертвами становятся не только сами подростки, но и их родители, рассказывает агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов. "Всевидящее око": кто следит за вами через смартфон

Мошенники ищут наиболее уязвимые зоны в повседневной цифровой жизни подростков. К таким зонам относятся группы в социальных сетях, приватные страницы, чаты в компьютерных играх и другие места виртуальной социализации, скрытые от глаз взрослых.

"Далее, посредством планомерной социальной разработки, преступники выстраивают доверительные отношения с ребенком. Следствием этого могут стать бесконтрольные переводы денежных средств, утечки конфиденциальной информации о семье и даже агрессивные действия детей по отношению к окружающим", — предупреждает специалист.

Он отметил также, что в ряде случаев гаджеты молодого поколения становятся жертвами троянских вирусов, через которые злоумышленники получают доступ к домашним сетям и проникают в девайсы родителей. Главной целью становятся банковские приложения или платёжная информация, хранящаяся в тех же приложениях онлайн-кинотеатров, установленных на "умных" телевизорах или планшетах.

Особенно опасен шантаж и агрессивные действия по отношению к детям, считает эксперт.

"Мошенники размещают в сети интернет-объявления о бесплатных играх, вместе с которыми на гаджеты попадают так называемые вирусы-шифровальщики. Далее на устройстве ребенка начинают всплывать нарочито агрессивные и пугающие баннеры, требующие оплаты псевдоштрафа или перевода денежных средств для разблокировки телефона. В такой ситуации напуганный ребёнок, стараясь избежать гнева родителей, может зайти в банковское приложение взрослого и осуществить вредоносное действие", — указывает Мясоедов.

По счастью, для защиты детей разработаны особые меры безопасности, встроенные практически в каждый современный девайс. Главное, как подчеркивает специалист, не пренебрегать советами системы при первичной настройке гаджета. Если ребенок "активно гуляет по просторам интернета", пользоваться антивирусами и возрастными ограничителями контента, которые также предустанавливаются производителями устройств.