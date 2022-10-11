МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. В период экономической нестабильности особое внимание стоит уделять формированию денежной массы, которая "прикроет" основные расходы. Сейчас модель формирования таких запасов немного изменилась, рассказала агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк. Доллар ушел в новый вираж: кого он потянет за собой

"Считается, что финансовая подушка безопасности должна быть равна сумме, достаточной для оплаты расходов семьи за 3-6 месяцев. Средства лучше размещать в ликвидные инструменты, например, наличные, накопительные счета или вклады с возможностью снятия", — отметила она.

Инструменты таких накоплений должны обеспечить сохранность резервной суммы и быстрый доступ к этим средствам в случае необходимости. "В условиях высокой неопределенности и геополитических рисков задумываться об инвестициях в другие, более сложные инструменты следует тогда, когда сформированы достаточные сбережения "на черный день", — посоветовала эксперт.

Единого размера такого финансового резерва для всех россиян не существует, так как это напрямую зависит от регулярных необходимых трат каждого человека. "Например, если ежемесячные расходы семьи в среднем составляют 100 тысяч рублей в месяц, то финансовая подушка безопасности может составлять 300-600 тысяч рублей", — отметила Ващелюк.

Сверх этой суммы стоит иметь отдельный резерв на непредвиденные расходы, например, на медицинские услуги, ремонт техники, автомобиля и пр. "Небольшую часть средств можно хранить в виде наличной валюты, в основном в рублях, но при необходимости следует рассмотреть и валюты других стран, в первую очередь это доллары и валюты дружественных стран", — добавила специалист.

Основную сумму есть смысл размещать на банковских счетах, при этом если речь идет о достаточно большой сумме, то следует распределить средства по нескольким банкам. Проще всего распоряжаться деньгами, размещенными на накопительных счетах в банках. Как правило, снятие средств с них не приводит к пересмотру процентной ставки. Накопительные счета также можно пополнять. "При этом процентные ставки по накопительным счетам обычно выше, чем по текущим счетам и средствам, размещенным на банковских картах", — резюмировала представитель Совкомбанка.