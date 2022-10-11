МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. В октябре рубль взял курс на ослабление к ключевым валютам — юань и евро обновили максимумы с конца сентября, доллар пытается закрепиться выше 62 рублей, максимума с начала июля. В беседе с агентством "Прайм" руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов перечислил факторы, которые не дадут российской валюте играть на укрепление. Доллар ушел в новый вираж: кого он потянет за собой

"Ослаблению российской валюты способствуют как невысокая активность экспортеров, сужающая предложение валют, так и обострение геополитической ситуации", — отметил эксперт.

Главным фактором для укрепления рубля в последнее время выступал значительный торговый профицит. Вместе с тем, постепенное оживление импорта способствует сужению торгового профицита, что ослабляет нацвалюту. "Причем, по нашим оценкам, уже в октябре положительное сальдо вернется в диапазон 15-17 млрд долларов, то есть, ниже, чем год назад", — добавил он.

Наряду с повышением спроса на валюты вклад в ослабление рубля вносит и обострение обстановки на Украине, повышающее спрос на валюты со стороны физических лиц.

Однако в течение нескольких недель, по мере приближения к налоговому периоду, предложение валюты со стороны экспортеров увеличится. Это может привести к фазе некоторого укрепления рубля, добавил собеседник агентства. "Но мы пока исходим из того, что доллар на пике налоговых выплат может попытаться откатиться в зону 58-60 рублей, вряд ли ниже", — добавил он.

Для более сильного укрепления рубля необходимы ослабление нервозности в отношении геополитики и/или повышение токсичности западных валют, например, из-за усиления опасений, что новым санкциям может подвергнуться биржевая инфраструктура (НКЦ)», — добавил Локтюхов.

По прогнозу аналитика, в октябре курс доллара попытается остаться в зоне 60-65 рублей, тяготея к его верхней границе, с локальными попытками возврата к 60 рублям или чуть ниже.