МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Россияне могут получить от государства один раз в жизни возврат налогов на сумму в 650 тысяч рублей, напомнила агентству "Прайм" член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Юрист объяснил, как мобилизованным получить выплаты от государства

"Налоговый имущественный вычет предусмотрен при покупке или строительстве недвижимости, продаже недвижимости, а также при погашении ипотеки", — отметила собеседница агентства.

Этот налоговый вычет можно получить в течение календарного года через работодателя или в отделении налоговой. "Для этого нужно обратиться к работодателю с письменным заявлением (при подтверждении права на вычет налоговым органом), а в налоговый орган — с налоговой декларацией по форме 3-НДФЛ. Неиспользованный остаток вычета может быть перенесен", — пояснила Спиридонова.

Право на налоговый вычет возникает, начиная с года, в котором было зарегистрировано право собственности в ЕГРН (Едином государственном реестре недвижимости).

Максимально при покупке жилья можно вернуть 260 тысяч рублей (это 13% от 2 миллионов рублей, максимальной стоимости жилья для возврата налога). Отдельно можно оформить вычет за проценты по ипотеке, здесь максимум составляет 390 тысяч рублей.

"При продаже объекта недвижимости уменьшить сумму НДФЛ можно на 130 тысяч рублей", — добавила юрист.

Оформить налоговый вычет за покупку жилья россияне могут только один раз в жизни, подытожила специалист.