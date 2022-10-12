МОСКВА, 11 октября — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Общественная повестка по вопросу поставок энергоресурсов в страны Европы продолжает обостряться. Казалось бы, Польша только-только начала получать долгожданный норвежский газ по новому трубопроводу, но все равно выражает свое недовольство. Что стало причиной раздора в общеевропейском доме на этот раз — в материале агентства "Прайм".

ПОЛЬША НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ

Общеизвестный факт: властная элита Польши после распада мировой социалистической системы и выхода страны из-под влияния Москвы в начале 1990-х годов во внешней политике стала придерживаться жесткой антироссийской линии и взяла курс на максимально возможное сближение с США. В разгар текущего конфликта на Украине официальные представители Варшавы повели себя как наиболее рьяные проводники русофобской линии в Восточной Европе, что в полной мере отвечает интересам нынешней администрации Белого дома. Борьба за выживание: Европу ждут запредельно дорогие продукты

Современная Польша, по сути, превратилась в энергетический «хаб» Евросоюза вместо Германии и Австрии. В этом Варшаве удается опираться на Норвегию, которая и поставляет по только что открытому газопроводу дефицитное сырье в регион. Трубопровод Baltic Pipe ввели в эксплуатацию 27 сентября — на следующий день после ЧП на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" в Балтийском море. Первоначально эта нитка была проложена как конкурент "Северных потоков", и, согласно замыслу Варшавы, он должен обеспечить поставки порядка 6,5 миллиарда кубометров газа в следующем 2023 году и около 7,7 миллиарда кубометров — в 2024 году. Максимальная мощность трубы — 10 миллиардов кубов. Однако даже если допустить, что газопровод будет прокачивать сырье по верхней границе возможности, в уже начавшемся отопительном сезоне Baltic Pipe не разрешит энергетические проблемы Европы: дефицит «голубого топлива» составляет десятки миллиардов кубометров.

НАЖИВА

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на фоне разворачивающегося энергокризиса обвинил Норвегию в попытке нажиться на экспорте природного газа в Европу после того, как поставки из России были существенно сокращены. Как пишет Washington Post, доходы скандинавской страны за последний год будут в три раза выше, чем в предыдущем 2021 году.

"Критики называют эти доходы от продаж энергоресурсов неприличными, — пишет американское СМИ. — Премьер-министр Польши призвал Норвегию поделиться ее "чрезмерными, гигантскими" доходами с Украиной, обвинив Осло в косвенной наживе на конфликте".

При этом издание отмечает, что норвежские власти не согласны с упреками в свой адрес, ведь страна поддержала санкций ЕС против России, выделила военную помощь Киеву. Более того, в Осло считают, что экспорт газа на континент сейчас сам по себе является поддержкой Европы в критический для нее момент.

Официальный Осло последовательно и твердо отстаивает свои интересы в вопросах экспорта углеводородов в Европу. Еще 12 сентября норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере в официальной беседе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен "скептически" оценил попытки Брюсселя разрешить энергетический кризис в регионе при помощи искусственного ограничения цен на газ странами союза. Ничего не поможет: сколько Европе осталось без российского газа

Однако не только Норвегия подверглась критике со стороны Варшавы: американские компании-экспортеры СПГ тоже подверглись осуждению со стороны европейцев, их также обвинили в наживе на трудностях Старого света.

"Но глубокая вовлеченность норвежского правительства в нефтяную и газовую промышленность и тот факт, что они находятся совсем рядом [с континентальной Европой], делают ситуацию с Норвегией более обременительной", — уверен автор статьи.

Иными словами, зачем объективному вашингтонскому изданию критиковать предприимчивых американских поставщиков, точно так же наживающихся на европейских проблемах, если они формально не подконтрольны властям США? Вот углеводороды из Норвегии экспортируются централизованно, и в этом их существенный недостаток, убеждены журналисты Washington Post.

РАЗОБЩЕНИЕ И ЭГОИЗМ

Конфликт на "энергетическом поле" даже между такими странами ЕС, как Польша и Норвегия, которые находятся в тесном сотрудничестве в сфере углеводородов, обнажает существенный кризис взаимопонимания в регионе. "Идиот": в Сети отреагировали на неожиданную правду Борреля о России

Вялотекущий внутриевропейский конфликт длится уже несколько месяцев, и недовольство высказывает не только Польша. Еще более принципиальной оказалась позиция Венгрии, чьи политики необнократно высказывали свой «особый взгляд» на общеевропейский подход. Венгрия открыто критикует антироссийскую повестку ЕС и, более того, требует исключить из санкций углеводороды, которые страна импортирует из России.

И если премьеру Виктору Орбану удалось добиться для Венгрии частичных уступок по участию в губительных для ее экономики санкциях, то уйти от жесткой критики со стороны евроатлантического политикума и избежать агрессивной кампании в прессе Европы и США — нет. Впрочем, это не заставило страну поменять точку зрения и 11 октября Орбан в очередной раз раскритиковал общеевропейские санкции против России.

"Санкции в такой форме убивают нас", — заявил политик.

Все происходящие сейчас в ЕС "энергетические склоки" не случайны, уверен председатель Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер, представляющий Германию. В интервью изданию Waz он отметил, что сейчас страны ЕС по очереди "стучатся в дверь Катара или Объединенных Арабских Эмиратов", а это, в свою очередь, лишь дополнительно провоцирует удорожание природного газа. Политик призвал государства ЕС сформировать торговое сообщество — пул покупателей, который проводил бы единую политику закупок энергоносителя по долгосрочным контрактам. Глупо и безответственно: в Германии раскрыли планы Запада разорить Россию

Но для того, чтобы эта идея не осталась утопией, странам Европейского союза необходимо договориться о возможных квотах или о надежном механизме перераспределения объемов. Реальность такова, что брюссельские чиновники пытались в последние месяцы выработать эффективную стратегию перераспределения запасов. Однако Польша, сейчас активно критикующая Норвегию за нежелание продавать газ соседям по дешевке, еще летом категорически отказалась делиться имеющимся топливом со своими соседями. Причина — неприемлемая для нее идея политиков в Брюсселе сократить потребление газа на 15% до весны 2023 года. Ее поддержала и Испания.

Прогнозировать развитие энергетического кризиса в ЕС достаточно сложно ввиду постоянно меняющихся условий (взять те же взрывы на "Северных потоках", которые никто не ожидал), однако внутриевропейские дрязги покупателей и продавцов в лице Польши и Норвегии — только нчало. Самое интересное — впереди. Наступает отопительный сезон.