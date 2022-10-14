МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. В современном мире большая доля доходов россияне аккумулируют через банковские карты: зарплаты, пенсии и пособия, возврат долга или перевод в качестве подарка ко дню рождения от близких. Мы оплачиваем покупки, налоги и ЖКХ, даем в долг, а нам возвращают долги в онлайн-режиме. Поэтому к постоянному обороту денежных средств на своей карте начинаем относиться как к чему-то рутинному, теряя бдительность и внимательность. И напрасно, рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Россиянам рассказали, как могут обмануть на кассе магазина

Мошенники постоянно совершенствуют свои навыки обмана и выманивания денег с карт. Обладая достаточным объемом информации о гражданине, они реализуют преступные схемы путем перевода средств на его счет, отметил собеседник агентства. После поступления определенной суммы на банковский счет, потенциальной жертве поступает телефонный звонок или приходит сообщение в мессенджер.

"Подразумевается, что человек уже увидел "подарок" в мобильном банковском приложении. Скорее всего, осуществляется по номеру телефона получателя", — объясняет юрист.

Он отмечает, что характерными признаками мошенничества является настойчивость, с которой злоумышленники принуждают жертву совершить определенные действия: сообщить конфиденциальную финансовую информацию, осуществить обратный перевод средств и т.д.

"Преступники фактически "повисают на ухе" у человека, не давая ему возможности посоветоваться или подумать. Они могут угрожать привлечением к уголовной ответственности за кражу чужих средств, блокировкой карты или помещением в некую базу недобросовестных заемщиков", — предупреждает Соловьев.

Мошеннических сценариев в данном случае может быть несколько:

— мошенник говорит, что перевод произошел по ошибке и просит вернуть деньги, но на другую карту. В таком случае сумма может быть значительной, и добросовестный гражданин поспешит от нее избавиться как можно скорее; — такая ситуация может свидетельствовать о наличии преступной схемы частью которой стал человек, через карту которого средства просто прогоняются, чтобы обвинить его в хищении средств, сменить адресата, увеличить цепочку переводов или придать средствам вид законно полученных;

— мошенник сообщает, что является собственником средств и уже связался с банком, от которого сейчас должно прийти СМС. После ввода данного СМС с карты потерпевшего списываются все деньги; Сбербанк предупредил о новой схеме телефонных мошенников

— мошенник предлагает человеку оставить себе часть средств, якобы за беспокойство, но это является лишь уловкой для того, чтобы впоследствии путем нехитрых манипуляций похитить все средства потерпевшего.

"Таким образом, при получении неожиданных поступлений на свою карту целесообразно, не откладывая, обратиться в банк. И уже с помощью работников финансово-кредитной организации разрешить создавшуюся ситуацию (отправитель средств должен официально подать соответствующего заявление о возврате). И, конечно же, не тратить эти деньги и не переводить их на другие свои счета", — указал Соловьев.