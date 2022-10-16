МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Секретные чаты в мессенджерах закрыты и не могут быть доступны для прочтения кому-либо неприглашенному. Однако расслабляться не стоит: для гарантированного обеспечения безопасности в мессенджерах нужно соблюсти некоторые правила, рассказал агентству "Прайм" руководитель службы исследований, кибераналитики и развития Группы Т1 Александр Новиков. Россияне стали меньше тратить на новые смартфоны

Например, в мессенджере Telegram можно установить двухфакторную аутентификацию и тогда при попытке войти в аккаунт на новом устройстве дополнительно потребуется ввести пароль. "При этом если двухфакторная аутентификация была включена для аккаунта, а устройство, на котором доступен аккаунт, было утеряно и владелец забыл пароль, восстановить доступ к аккаунту не удастся", — указывает эксперт.

При попытке войти в аккаунт на другом устройстве этот мессенджер направляет в приложение код с инструкциями дальнейших действий. Если для аккаунта уже была включена двухфакторная аутентификация, а злоумышленнику не удалось подобрать пароль, Telegram направит соответствующее уведомление в приложение.

"В случае, если с устройства, с которого только что вошли в аккаунт, захотят экспортировать чат, Telegram отправит уведомление с запросом разрешения на экспорт чата", — заверил специалист.

Проверить устройства, на которых есть доступ к аккаунту, можно в самом приложении в разделе Настройки > Устройства (или Конфиденциальность > Активные сеансы). Здесь же можно завершить сессии на других устройствах.

Еще одним способом обезопасить переписку в Telegram от третьих лиц является секретный чат — он доступен только на том устройстве, на котором был создан. Для секретного чата можно установить время доступности сообщений, нельзя делать скриншоты переписки и пересылать сообщения.

Дополнительно можно установить пароль на вход в приложение — в таком случае доступ к устройству не подразумевает прямой доступ и к аккаунту.

"Клонирование SIM-карты открывает доступ к номеру телефона, к которому привязан Telegram-аккаунт, а значит есть возможность получить код-подтверждения. Но в данном случае безопасность обеспечивается операторами связи — на номер, для которого была заменена SIM-карта, не приходят СМС в течение 24 часов", — объясняет специалист.