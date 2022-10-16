МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Проверки по месту жительства граждан — не редкость. Но надо помнить, что у каждого органа свои полномочия и возможности. В некоторых случаях представители структур вправе лишь попросить совершить визит и осмотр, тогда как в иных они имеют право зайти на личную территорию против воли собственника. Все зависит от обстоятельств, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин. "Мир квартир" сообщил о резком падении интереса россиян к покупке жилья

Явиться по месту жительства гражданина могут не все компании и органы. Такие полномочия есть у ограниченного перечня структур, уточняет он.

Так, нанести вам визит могут коммунальные службы для проверки оборудования или для проведения "критического" ремонта.

При этом Госжилинспекция может требовать допуска, но входить в квартиру против воли не имеет возможности.

Представители Федеральной Налоговой Службы могут прийти с проверкой в случае, если собственник ведет предпринимательскую деятельность на дому. При этом, как подчеркивает специалист, о такой проверке заранее высылается уведомление.

Сотрудник полиции может явиться по заявлению заинтересованных лиц, но заходить внутрь вправе либо при наличии угрозы (например, слышен шум применения насильственных действий), либо при наличии постановления.

"Если речь идет о сотрудниках органов опеки и попечительства, то владелец жилья вправе им отказать и не впускать их в дом, но этот факт будет отмечен", — говорит юрист.

Явиться к вам с визитом вправе и другие органы. Чаще всего, собственник имеет возможность отказать им в допуске на территорию жилья, но вот последствия отказа будут существенными.

Вид ответственности зависит от органа, которому вы отказали в допуске. Если речь идет о полиции, то есть два варианта развития ситуации. "Если у полицейских отсутствует постановление на обыск, то в этом случае пускать их необязательно. Но если, к примеру, было вынесено постановление на обыск, то сотрудники вправе применить силу для осмотра помещения. К гражданину может быть применена статья 19.3 КоАП РФ, предусматривающая ответственность за неповиновение законному требованию", — указывает эксперт.

Прочие органы, как правило, допускается не пропускать внутрь помещения. Но такой отказ может быть использован против собственника. По словам Редина, он будет интерпретирован судом или другими органами как косвенное подтверждение позиции оппонента.

"Еще один вариант ответственности — гражданская. Например, если не пустить сотрудника коммунальной службы, и это приведет к прорыву водопроводных труб, вина будет возложена на жильца, а не на обслуживающую компанию", — отмечает Редин.

Причиной проведения проверки могут служить жалобы соседей, иных заинтересованных лиц, а также предполагаемые нарушения правовых норм со стороны собственников.

"В большинстве случаев допускается отказать в предоставлении доступа на территорию помещения. Но этот может восприниматься государственными структурами негативно. Возможно применение мер ответственности — административной и гражданской", — заключил юрист.