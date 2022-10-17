МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. В большинстве современных мегаполисов отсутствуют частные овощехранилища подвального типа. Если вы решили хранить заготовки на зиму в подвале, лучше делать это в частном доме — в противном случае придется заплатить штраф, пояснила агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко. Юрист рассказал, почему в вашу квартиру могут прийти с проверкой

По ее словам, важно понять, где именно закон позволяет размещать заготовки. Бывает, что жильцы многоэтажек хранят соленья в подвалах. Подвал многоквартирного жилого дома, хотя и является общим имуществом жильцов, но его основное целевое назначение — расположение коммуникаций и инженерного оборудования.

"Складирование вещей собственников расценивается как нарушение требований пожарной безопасности, за что налагается административный штраф от 2 до 3 тысяч рублей", — подчеркнула эксперт.

Таким образом, если техническим паспортом или проектом здания дома не предусмотрены отсеки для хранения, то подвал автоматически считается не предназначенным для хранения личных вещей, включая заготовки. Эксперт рассказал, как за вами следят в торговых центрах

"Если же подвал изначально оборудован индивидуальными комнатами хранения, в простонародье "кладовками", то важно помнить, что банки, как и другие вещи, должны располагаться на металлических стеллажах, не загораживая подходы и коммуникации, если таковые имеются в помещении", — напомнила Кудерко.

Следит за соблюдением требований закона управляющая компания или ТСЖ. МЧС контролирует исполнение законодательных запретов и привлекает к ответственности за нарушение.