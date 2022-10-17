МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. В большинстве современных мегаполисов отсутствуют частные овощехранилища подвального типа. Если вы решили хранить заготовки на зиму в подвале, лучше делать это в частном доме — в противном случае придется заплатить штраф, пояснила агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко.

Жилой дом.

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По ее словам, важно понять, где именно закон позволяет размещать заготовки. Бывает, что жильцы многоэтажек хранят соленья в подвалах. Подвал многоквартирного жилого дома, хотя и является общим имуществом жильцов, но его основное целевое назначение — расположение коммуникаций и инженерного оборудования.

"Складирование вещей собственников расценивается как нарушение требований пожарной безопасности, за что налагается административный штраф от 2 до 3 тысяч рублей", — подчеркнула эксперт.

Таким образом, если техническим паспортом или проектом здания дома не предусмотрены отсеки для хранения, то подвал автоматически считается не предназначенным для хранения личных вещей, включая заготовки.

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"Если же подвал изначально оборудован индивидуальными комнатами хранения, в простонародье "кладовками", то важно помнить, что банки, как и другие вещи, должны располагаться на металлических стеллажах, не загораживая подходы и коммуникации, если таковые имеются в помещении", — напомнила Кудерко.

Следит за соблюдением требований закона управляющая компания или ТСЖ. МЧС контролирует исполнение законодательных запретов и привлекает к ответственности за нарушение.