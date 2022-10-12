МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Абсолютно все водители посещают автомобильные заправочные станции, но далеко не каждому известно, что за ряд нарушений их могут оштрафовать и даже отправить под арест. Прежде всего, речь касается нарушения правил противопожарной безопасности, рассказал агентству "Прайм" юрист Евразийской Юридической Ассоциации "Сенатор" Сергей Савельев. "Википедии" грозит штраф на четыре миллиона рублей за фейки о спецоперации

Эксперт напоминает, что территория АЗС является пожароопасным объектом, и на ней действуют нормы и правила противопожарной безопасности.

"Например, водитель, закуривший на территории АЗС может быть привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 6. 24 КоАП. Совершение такого проступка грозит административным штрафом в размере от пятисот до тысячи пятисот рублей", — указывает он.

Водитель, осуществляющий заправку машины с работающим двигателем, или водитель, ремонтирующий автомобиль на расстоянии менее 15 метров от заправочных колонок, может быть привлечен к административной ответственности по ст. 20.4 КоАП. Ему может быть назначен штраф, в зависимости от тяжести совершенного проступка, до пятидесяти тысяч рублей.

К ответственности могут привлечь и за иные нарушения норм и правил противопожарной безопасности, добавляет юрист.

Кроме того, на территорию АЗС распространяются все нормы правил дорожного движения (п. 1.2 ПДД), и их нарушение также чревато привлечением к административной ответственности.

Как правило, на АЗС установлен запрещающий знак ограничения скорости (п. 3.24 ПДД) 5 км/ч., но бывает и выше. За нарушение данного требования водителю может грозить штраф от 500 до 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортным средством на 6 месяцев.

"Если после заправки топливом водитель не вынул из бензобака автомобиля заправочный пистолет со шлангом и начал движение, в результате чего пистолет оторвался от шланга, а водитель уехал с места происшествия, то его действия будут квалифицированы по ч. 2 ст. 12.27 КоАП. За нарушение этой нормы водителю грозит или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет, или административный арест на срок до пятнадцати суток", — предупреждает Савельев.

Также водители должны помнить о том, что въезд на территорию АЗС по дороге, предназначенной только для выезда, что называется "под кирпич", влечет за собой предупреждение или наложение штрафа в размере пятисот рублей.

Привлечь водителей к ответственности за иные нарушения норм правил дорожного движения, заключил адвокат.