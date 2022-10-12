Юрист Савельев рассказал, что водители на АЗС могут получить штраф за противопожарную безопасность
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Абсолютно все водители посещают автомобильные заправочные станции, но далеко не каждому известно, что за ряд нарушений их могут оштрафовать и даже отправить под арест. Прежде всего, речь касается нарушения правил противопожарной безопасности, рассказал агентству "Прайм" юрист Евразийской Юридической Ассоциации "Сенатор" Сергей Савельев.
Эксперт напоминает, что территория АЗС является пожароопасным объектом, и на ней действуют нормы и правила противопожарной безопасности.
"Например, водитель, закуривший на территории АЗС может быть привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 6. 24 КоАП. Совершение такого проступка грозит административным штрафом в размере от пятисот до тысячи пятисот рублей", — указывает он.
Водитель, осуществляющий заправку машины с работающим двигателем, или водитель, ремонтирующий автомобиль на расстоянии менее 15 метров от заправочных колонок, может быть привлечен к административной ответственности по ст. 20.4 КоАП. Ему может быть назначен штраф, в зависимости от тяжести совершенного проступка, до пятидесяти тысяч рублей.
К ответственности могут привлечь и за иные нарушения норм и правил противопожарной безопасности, добавляет юрист.
Кроме того, на территорию АЗС распространяются все нормы правил дорожного движения (п. 1.2 ПДД), и их нарушение также чревато привлечением к административной ответственности.
Как правило, на АЗС установлен запрещающий знак ограничения скорости (п. 3.24 ПДД) 5 км/ч., но бывает и выше. За нарушение данного требования водителю может грозить штраф от 500 до 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортным средством на 6 месяцев.
"Если после заправки топливом водитель не вынул из бензобака автомобиля заправочный пистолет со шлангом и начал движение, в результате чего пистолет оторвался от шланга, а водитель уехал с места происшествия, то его действия будут квалифицированы по ч. 2 ст. 12.27 КоАП. За нарушение этой нормы водителю грозит или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет, или административный арест на срок до пятнадцати суток", — предупреждает Савельев.
Также водители должны помнить о том, что въезд на территорию АЗС по дороге, предназначенной только для выезда, что называется "под кирпич", влечет за собой предупреждение или наложение штрафа в размере пятисот рублей.
Привлечь водителей к ответственности за иные нарушения норм правил дорожного движения, заключил адвокат.
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