МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Укрепление рубля, которое мы наблюдаем, объясняется рекордно большим положительным сальдо торгового баланса и счета текущих операций платежного баланса — в условиях санкционных ограничений доллар становится все менее нужен российской экономике, пояснила агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова. Взорвать доллар: что станет для него миной замедленного действия

Процесс девалютизации российской финансовой системы идет полным ходом и только нарастает. И можно ожидать дальнейшего плавного укрепления курса рубля по отношению к доллару и евро до отметки в 52-55 рублей к концу года.

"При этом российские монетарные власти предпринимают попытки вернуть рубль на желаемый для бюджета страны и импорта уровень в районе 66-70 рублей за доллар США", — подчеркнула эксперт.

Как второстепенный фактор укрепления курса доллара и евро, по ее мнению, можно отметить возможное увеличение объемов параллельного импорта за счет улучшения ситуации с транспортными каналами и постепенным выстраиванием импортной логистики. Также укрепляющийся на мировых рынках доллар и снижение цен на нефть могут вносить свой вклад в девальвацию рубля.