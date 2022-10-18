МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Чаще всего наемных сотрудников волнуют ситуации, когда работодатели недоплатили часть положенных денег. Случаи, когда по ошибке бухгалтерия перечисляет больше, чем должна, встречаются реже. О том, кто, когда и как может заставить вернуть "нечаянную радость" компании-работодателю, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры ТПП РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Минцифры попросило IT-компании выплачивать мобилизованным 80% зарплаты

"Все, что работодатель начислил работнику сверх положенных выплат ошибочно, работник может вернуть только добровольно, и даже если человек увольняется, работодатель не может взыскать с работника переплаченные суммы без согласия работника", — рассказала экономист.

Сотрудник вправе вернуть "лишнее" добровольно, по своей инициативе, если считает это правильным: например, двойное начисление отпускных.

В случае, если переплата произошла по счетной ошибке, то работодатель должен составить акт и предупредить сотрудника о возврате средств. В этом случае из ближайшей зарплаты возможно удержать не более 20% от начисленного.

Если работник не согласен добровольно вернуть возвращает переплаченную сумму, то работодатель вправе подать в суд. "И только суд устанавливает сроки и суммы возврата средств", — отметила Иванова-Швец.