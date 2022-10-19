МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Оптимальным и для нервов водителя, и для двигателя автомобиля, является заезд на заправку сразу после того, как на приборной доске появился знак о том, что бензин заканчивается. Зачастую этот сигнал появляется, когда в топливном баке остается еще 5-6 литров бензина, на которых можно протянуть 50-80 километров. Как дотянуть на этом запасе до ближайшей АЗС, рассказывает агентству "Прайм" руководитель сервиса сети автосалонов Fresh Auto Илья Иванский. Юрист объяснил, как отменить выписанный штраф ГИБДД

"Прежде всего, водителю надо выбрать оптимальный маршрут до заправки без крутых подъемов, лишних светофоров и остановок. "А вот снижение скорости и дальнейший разгон, заглушение и последующий запуск мотора приведут к сжиганию топлива", — объясняет он.

При малом количестве топлива в баке использовать педаль газа надо только при необходимости. То есть, спускаясь с горки, дополнительную скорость развивать не стоит, считает специалист. Также не стоит использовать нейтральную передачу, так как "торможение двигателем тоже требует значительного расхода бензина".

Эксперт советует отключить всю сопутствующую электронику: аудиосистему, кондиционер, зарядные устройства для гаджетов.

Имеет смысл закрыть все стекла: открытые окна увеличивают сопротивление воздуха, а значит, и расход бензина.

Вместе с тем, все эти способы пригодятся для крайних случаев — ездить с практически опустошенным топливным баком "категорически не рекомендуется".

"Это может стать причиной раннего износа топливной системы, в особенности, фильтров и бензонасоса, которым приходится работать на пределе мощности. Также некорректная работа мотора может привести к его поломкам и дорогостоящему ремонту", — предупреждает Иванский.