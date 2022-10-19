МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Европейские СМИ сетуют, что промышленному сектору Италии и Бельгии стоит задуматься о своем будущем. О том, на сколько месяцев хватит энергоресурсов двум странам с достаточно мощным производственным сектором — в материале агентства "Прайм". В Америке сделали неутешительный прогноз: Западу грозит сложное десятилетие

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЕС ПОД УГРОЗОЙ

Работа промышленных предприятий в Италии в декабре текущего — феврале следующего года, вероятно, будет приостановлена на некоторое время, а общая продолжительность простоев в этот период может достичь 30 дней, сообщила итальянская газета Il Messaggero. На такие меры придется пойти в случае прекращения поставок российского природного газа.

Возможность такого шага Рим предусмотрел в рамках общей линии Евросоюза на экономию энергоресурсов. А она включает, в том числе, норму о добровольном сокращении потребления газа (на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года), которая в определенных обстоятельствах может приобрести обязательный характер на общеевропейском уровне.

Издание уточняет, что в случае прекращения поставок российского энергоносителя с 1 ноября Италия недополучит 6,45 млрд кубометров газа, и без серьезных проблем такой сценарий не обойдется: остановка промышленных предприятий в совокупности с общим нормированием потребления станет неизбежной.

В то же время ситуация в промышленности Бельгии уже заметно осложнилась, сетует местное издание The Belgian Times, которое ссылается на данные Eurostat. Так, в августе промышленное производство в стране сократилось на 10,3% в сравнении с августом 2021 года. Ситуация усугубляется тем обстоятельством, что это был уже пятый месяц подряд, когда данный показатель снизился относительно аналогичного месяца предыдущего года.

При этом в экспертном сообществе, как замечает издание, такая ситуация не вызывает удивления, поскольку "в Бельгии много интенсивно потребляющих энергию компаний, а цены на нее и затраты на наемных рабочих растут быстрее, чем в других странах Европы". При этом быстрое оживление промышленного производства маловероятно, резюмирует The Belgian Times.

Таким образом, и в случае с бельгийской промышленностью, которая уже находится в крайне сложной ситуации, и в случае с рисками для итальянских предприятий источник проблем кроется в острой нехватке энергоносителей. При этом основная доля природного газа, одного из наиболее важных для Европы энергоносителей (а для отдельных отраслей — незаменимого), поступала до недавних пор из России, пока в 2022 году поставки в силу целого ряда причин не начали сокращаться. Это усугубило нехватку "голубого топлива": на мировом рынке отмечается его общий дефицит, из-за которого оно и стало запредельно дорогим для многих потребителей в Европе, включая промышленные предприятия. США нашли новую "жертву" на нефтяном рынке, и это не Россия

ЕСТЬ ЛИ БЫСТРОЕ РЕШЕНИЕ

На протяжении достаточно длительного времени в ЕС велась оживленная дискуссия на тему энергобезопасности. На роль основной угрозы те европейские политики и масс-медиа, которые были безусловно сориентированы на США, предлагали "Газпром". Под предлогом его якобы монопольного положения на европейском рынке лоббировалось смещение акцента с долгосрочных контрактов о трубопроводных поставках на спотовые сделки, в первую очередь — по закупке сжиженного природного газа (СПГ), доставляемого специальными морскими танкерами. Такая мера была призвана способствовать конкуренции между продавцами и, следовательно, установлению цен, более привлекательных для покупателей.

Однако к середине 2021 года стало окончательно ясно, что что-то пошло не так: свободных объемов не хватало, а спотовые цены стали достигать все новых и новых максимумов. В дальнейшем ситуация только усугублялась. А подрыв трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" в 2022 году вообще поставил под вопрос безопасность транспортировки газа в Европу из России.

Но, быть может, переживания итальянцев и бельгийцев напрасны, и у европейской промышленности есть надежда на обеспечение доступными энергоносителями в ходе наступающего отопительного сезона?

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач указывает, что трубопроводные поставки газа, несмотря ни на что, все же более стабильны и надежны, нежели танкерные, осуществляемые по морским маршрутам. А генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов напоминает о простаивающих мощностях газопровода "Ямал-Европа", пролегающего через Польшу, и сохранившейся исправной нитке "Северного потока — 2" на дне Балтийского моря.

Вероятно, если бы удалось преодолеть все политические и экономические противоречия, которые привели к остановке "Ямал-Европы", а также добиться пуска сохранившейся ветки "Северного потока — 2" и гарантировать ее безопасность, это существенно снизило бы напряжение на европейском рынке природного газа. Однако в отсутствие зримых перспектив решения этих задач возникает острая потребность в альтернативе, которой, по всей видимости, должен стать СПГ.

Впрочем, президент Национальной ассоциации СПГ Павел Сарафанников не слишком оптимистичен на этот счет. "В данном случае, я считаю, СПГ-терминалы, к сожалению, не обеспечат удовлетворение спроса в Европе, — говорит он. — В любом случае, рынок энергоносителей — это довольно сбалансированное явление, и если в одном месте не хватает, то берешь из другого места, где, соответственно, убывает. Принцип сообщающихся сосудов. То есть если, например, сокращение поставок в Японию из Малайзии будут компенсироваться объемами из США, то тогда они не будут поставляться в Европу".

ВЫЗОВЫ ДЛЯ ЕВРОПЫ ЕЩЕ СЕРЬЕЗНЕЕ

События в Европе развиваются таким образом, что энергетические проблемы в ближайшие месяцы будут только усугубятся.

Китайские власти отдали распоряжение государственным импортерам прекратить перепродажу СПГ в Европу и другие страны Азии, чтобы обеспечить достаточные объемы для внутренних нужд зимой. Порвут друг друга на части: европейцы начали драку за газ

Это решение Пекина для Европы означает только новый виток проблем на энергетической арене. Китай в 2021 году стал крупнейшим в мире импортером СПГ, обогнав Японию. А в текущем году на этом рынке отмечается заметный китайский экспорт: часть приобретенных объемов просто перепродается за рубеж по более высоким ценам. Так, по данным базы Nikkei, в августе Китай перепродал более 4 млн тонн СПГ, что составляет примерно 7% всего европейского импорта в первой половине текущего года.

В последние дни газ на спотовом рынке Европы подешевел почти на 60% относительно максимумов августа, но цены по-прежнему рекордно высокие для этого времени года, заметил Bloomberg. А действия Китая могут привести к сокращению поставок СПГ в Европу и усугубить энергетический кризис в регионе в случае холодной зимы

Для европейской промышленности это означает потерю еще некоторого количества природного газа, которое может оказаться критичным: в первую очередь будут обеспечиваться вопросы отопления домохозяйств. Возможно, в ущерб интересам предприятий. В любом случае, к весне европейский промышленный ландшафт может существенно деградировать.