МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Рубль явно прервал весенний рост, что может указывать на предпосылки его ослабления в случае ускорения темпов роста импорта или снижения экспорта, рассказал "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.

Он отметил, что курс доллара к рублю с начала лета колеблется в довольно узком коридоре 55-60, периодически и ненадолго покидая его пределы только для того, чтобы затем в него вернуться. С одной стороны, импорт восстанавливается медленнее, чем ожидалось, а экспорт российских энергоносителей (в долларовом выражении), несмотря на санкции и прочие сложности, также снижается медленнее, чем ожидалось, объяснил Сыроваткин. Аналитик раскрыл главную ошибку "долларовых королей"

"Пока сложно говорить о том, какие именно последствия для рынков будут иметь вступающие в силу 5 декабря эмбарго на морские поставки российской нефти в ЕС и предельные цены (так называемый "потолок") на российскую нефть для поставок в третьи страны. Теоретически, это может спровоцировать рост мировых цен на нефть и снижение объема ее добычи в России", — сказал аналитик.

Тем не менее, Сыроваткин предупредил, что рынкам энергоносителей угрожают и очевидные медвежьи факторы, реализация которых может спровоцировать серьезное снижение мировых цен. Во-первых, это риски глобальной рецессии из-за быстрого повышения процентных ставок ведущими ЦБ мира. А, во-вторых — планы Китая продолжить политику нулевой терпимости к COVID (на прошлой неделе это намерение было в явной форме озвучено государственными СМИ страны), которая тормозит экономическую активность в стране.

По мнению аналитика, базовый прогноз по курсу доллара к рублю на конец года составляет 64. Однако в случае более масштабного роста спроса на валюту (например, со стороны импортеров) или резкого сокращения притока на Мосбиржу валютной выручки от экспортеров (например, в случае проблем с реализацией нефти после 5 декабря и/или снижения цен ее реализации) российская валюта может показать более глубокое снижение, подытожил Сыроваткин.