МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Граждане, работающие или проживающие на Севере, имеют право на повышенный размер выплат от государства. Помимо этого, у отработавших в районах Крайнего Севера (РКС) или в регионах, приравненных к РКС, есть право более раннего выхода на пенсию, а отдельные северяне получают пенсию с двойным коэффициентом, напомнила агентству "Прайм" Елена Григорьева, замдекана экономического факультета РУДН. Пенсионный фонд напомнил, какие выплаты положены отцам

"Северный стаж" предполагает получение гражданами повышенной пенсии. Но в любом случае, необходимо подтверждение его наличия и наличия необходимых пенсионных баллов. Стаж определяется в календарном исчислении, и при этом допускается его расчет в льготном порядке: девять месяцев работы в районах Крайнего Севера в условиях полного рабочего дня/ставки. И северный стаж засчитывается только по основному месту работы", — перечислила эксперт условия.

Тем, кто проживает в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также работавшим в таких районах, вне зависимости от текущего места жительства, предоставлено право на увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии: по старости, инвалидности или по случаю потери кормильца.

"В разный районах Севера установлены разные повышающие коэффициенты (так называемые районные коэффициенты) к страховой выплате одной из видов пенсии (по старости, инвалидности, по потере кормильца). Самый низкий коэффициент — 1,15 установлен для Республики Карелия (за исключением Беломорского, Калевальского, Кемского, Лоухского районов, г. Кемь и подчиненные его администрации населенные пункты и г. Костомукша). А самый большой коэффициент — 2 установлен для Острова Северного Ледовитого океана и его морей, отдельных местностей Республики Саха (Якутия), Сахалинской области, Камчатского края, и для всей территории Чукотского автономного округа", — рассказала Григорьева.

Она отметила, что страховые пенсии назначаются по старости и по инвалидности, и кроме того, еще учитывается наличие иждивенцев у лиц, претендующих на такие пенсии. "Максимальную фиксированную часть страховой пенсии по старости может получить человек, достигший 80-ти лет, имеющий трех и более иждивенцев, она составит 32493,33 рубля", — добавила специалист.

Также стоит помнить, что выплаты за отработанные "северные годы" получатели сохраняют даже в случае переезда. А для непрерывного получения повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) в связи с фактическим проживанием на Крайнем Севере, его нужно подтверждать каждый год, подытожила экономист.