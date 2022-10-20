МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Во Франции, где перманентно проходят митинги и протестные настроение в целом достаточно сильны, очередное негодование граждан вызвал взрывной рост тарифов на электроэнергию. Продолжительные забастовки грозят усугубить ситуацию в промышленности и энергетике страны. "Прайм" задался вопросом, чем это может обернуться для страны "Большой семерки".

ПРОБЛЕМА ГЕНЕРАЦИИ И ГЕНЕРАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ

После введения антироссийских санкций Франция оказалась в энергетическом кризисе: если несколько недель назад граждане Пятой республики выходили на мирные акции протеста против роста стоимости жизни, то сейчас митинги стали заметно агрессивнее, а полиция стала прибегать к использованию слезоточивого газа.

Новая проблема ждет страну уже скоро: предстоящей зимой вырастут риски нехватки электроэнергии, если затяжные забастовки продолжат замедлять техническое обслуживание и ремонт ядерных реакторов, пишет Bloomberg со ссылкой на оператора энергосистемы страны Electricite de France (EDF). Рухнут первыми. Две европейские страны забили тревогу без газа из России

Франция, которая в предыдущие годы выступала в роли нетто-экспортера электроэнергии на протяжении большей части календарного года, в текущей ситуации занимает ключевое значение для энергетической безопасности Европы. Работа атомной генерации с декабря прошлого года затруднена по техническим причинам, поэтому страна стала нетто-импортером электроэнергии. Это, в свою очередь, усугубило ситуацию на всем европейском рынке электроэнергии.

В презентации EDF отмечается, что продолжение забастовок будет иметь тяжелые последствия к середине зимы. Сетевой оператор отметил, что атомная отрасль в первые две недели ноября будет генерировать меньше электроэнергии, чем прогнозировалось еще месяц назад.

Реагируя на развитие энергетического кризиса, французское правительство, власти на местах и отдельные предприятия в преддверии зимы пытаются принимать меры для снижения своих рисков. Приняты обязательства сократить использование отопления и освещения. Во избежание возможных отключений электроэнергии ведется работа над системой оповещения. Потребителей, включая домохозяйства, призывают к дополнительному сокращению потребления. Производители сокращают потребление энергии после резкого роста цен.

Свой вклад вносят и рядовые парижане. Как пишет RT, десятки любителей паркура в Париже карабкаются по стенам и трубам, чтобы выключать свет, который магазины оставляют включенным на всю ночь.

Видимо, предпринимаемые меры возымели определенный эффект. Энергопотребление во Франции в сентябре, по данным сетевого оператора, с поправкой на погодный режим было на 3-4% ниже, чем в январе — июне 2022 года. Спрос со стороны производственного сектора уменьшился на 8-9%, поскольку экономика замедлилась из-за высоких цен на энергоносители.

Однако эффективность агитации и акробатических упражнений в преодолении уже наступившего полномасштабного энергокризиса остается спорной.

ВЗРЫВНОЕ УДОРОЖАНИЕ

Стоимость электроэнергии во Франции в последние месяцы резко выросла, отмечает эксперт Института развития технологий ТЭК (ИртТЭК) Кирилл Родионов. "Если в мае 2022 года средняя цена на электричество на оптовом рынке составляла 197 евро за мегаватт-час, то в августе — 493 евро, — рассказывает специалист. — При этом во Франции основную роль в выработке играют атомные электростанции, их доля в структуре генерации в 2021 году составила 69%". Еще чуть более 30% было распределено между гидроэлектростанциями (11%), станциями на ископаемом топливе (9%) и всеми прочими источниками (11%).

"Однако на европейском электроэнергетическом рынке динамику цен задают котировки газа", — уточняет Родионов. Из-за этого, по его словам, с удорожанием электричества столкнулись все основные европейские страны: в Германии в период с мая по август 2022 года оптовая цена на электроэнергию выросла со 178 до 469 евро за мегаватт-час, в Италии — с 230 до 543 евро за мегаватт-час. При этом доля газа в структуре выработки в Германии в 2021 году, по данным исследовательского центра Ember, составляла 16%, в Италии — 50%.

"Мы полагаем, что худшего сценария, коллапса энергетической системы страны, удастся избежать благодаря деятельности собственных французских энергокомпаний, — делится главный аналитик по электроэнергетике "Открытие Инвестиции" Тимур Хайруллин. — Вероятность нового повышения тарифов в связи с ростом цен на энергоносители присутствует, но учитывая высокую чувствительность населения к ценам, оно может быть ограничено и смягчено дополнительными субсидиями".

По мнению Родионова, взрывное удорожание электроэнергии во Франции прекратится после того, как ценообразование в газовой генерации будет отделено от ценообразования в других сегментах европейской электроэнергетики. "Именно такой вариант реформы рынка сейчас рассматривает Еврокомиссия", — уточняет он.

"ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ"

Будет ли реализован этот сценарий — покажет время. Пока можно говорить только о неизбежности транспортно-энергетического хаоса во Франции, уверен руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества (ИНО) Василий Колташов. По его словам, единственная в Евросоюзе страна, располагающая достаточно большой страхующей экономику атомной генерацией, оказалась в беспрецедентном топливном кризисе. Французский энергетический регулятор призвал запустить ядерные реакторы

"Он порожден, с одной стороны, забастовками. Но сами эти забастовки порождены невообразимо высокими ценами на электроэнергию", — замечает эксперт и добавляет, что забастовки и топливно-энергетический кризис в этой стране наносят удар по всей энергосистеме Евросоюза.

При этом основную проблему самой Франции специалист видит в другом. "Удовлетворение требований французских рабочих невозможно, потому что относительно других мировых экономик во Франции очень высокая заработная плата, — отмечает он. — Бизнес зажат между дорогими энергоресурсами и огромный дороговизной всего, включая транспорт, недвижимость, высокими налогами и необходимостью платить людям зарплату, которая бы позволила им выживать и восстанавливать собственную рабочую силу". Поэтому Франция является носителем общеевропейских проблем, решений которых в существующем политическом контексте нет, делает вывод Колташов.

"Эти забастовки могут перерасти в нечто большее, — допускает глава ИНО. — Они могут перерасти в настоящую массовую атаку на администрацию Макрона и ту самую "февральскую революцию", о которой сейчас уже заговорили европейские политические аналитики".

Именно то, что Франция находится в лучшем экономическом положении, чем многие другие страны Евросоюза и даже Еврозоны, может стать фактором более яростного политического движения в стране, допускает эксперт.

"Хотя к нему не вполне готовы политические структуры, на него довольно сильно заряжено французское общество, которое имеет опыт выступления без руководства, — напоминает Колташов. — По сути такого руководства в мае 1968 года не было, потому что правительство де Голля не имело настоящей сильной оппозиции. Компартия Франции, например, не находилась в таких отношениях с правительством, чтобы сходу поддержать движение студентов, а потом — и рабочих. Все были за компромиссы, а радикальное движение развернулось помимо идеологии компромиссов. А сейчас все партии просто испытывают страх перед народным движением. Это хорошо было видно, когда развернулось наступление желтых жилетов, и по отношению к нему взяли дистанцию и Марин ле Пен, и Жан-Люк Меланшон".

Однако если то движение, которое поднимается сейчас, не угаснет, то оно рискует буквально взорвать Францию, допускает глава ИНО. "Что тогда будет делать вся политическая система?— задается он вопросом. — Они пойдут возглавлять движение. Так что у Макрона очень сложное положение. Он не только не может никого подстраховать, он может первым потерять власть".