МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. При желании налоговая инспекция может получить практически любую информацию о вашей финансовой деятельности. Прежде всего ее интересуют данные о размере дохода, с которого не платится налог. Если на личные счета россиян регулярно поступают суммы от физических или юридических лиц, особенно — если они примерно одинаковые, это может привлечь внимание ФНС, рассказал агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Российские IT-компании предоставят согласие на раскрытие налоговой тайны

Такую информацию налоговая инспекция может запросить у банка, и он обязан будет ее предоставить.

"Согласно закону, банки обязаны информировать органы только об открытии или закрытии счетов, или о смене реквизитов. Сведения о движениях по счету автоматически предоставлять не нужно. Но в случае, если налоговая заинтересуется, банк даст ей такую информацию. Обычно это происходит, если поступил сигнал. Запрашивать информацию обо всех гражданах и анализировать их движения по счетам у налоговой пока нет ни времени, ни возможности", — объясняет он.

Также налоговая может узнать о том, что вы ведете незаконную предпринимательскую деятельность. Массово такие схемы, опять же, пока не работают, но в частных случаях сотрудники налоговой могут вычислить вас, совершив контрольную покупку под видом покупателя. Как подчеркивает юрист, чаще всего таким образом незаконных предпринимателей ловят на досках объявлений и в социальных сетях.

Налоговая обязательно узнает и о том, что вы получили доход от продажи недвижимости, даже если вы никому об этом не скажете, добавил Гусятников. Информация обо всех имениях в органах государственной регистрации попадает в налоговую инспекцию автоматически.

Если вы продали недвижимость, которой владели меньше минимального срока: 3 или 5 лет, то должны подать декларацию и заплатить налог. То же самое нужно сделать, если вы получили ее в дар не от близкого родственника.

Кроме того, налоговая инспекция может узнать о том, что вы сдаете квартиру и не платите налог с дохода. Чаще всего это устанавливается по сообщениям от "доброжелателей" или от вашего участкового.

По словам эксперта, за неуплату налогов предусмотрен штраф. Он составляет 20% от суммы налога, если он не был уплачен по незнанию или по ошибке и 40% — если нарушение закона было умышленным. Умысел должны будут доказать работники налоговой инспекции.

Также, помимо штрафа за неуплату налога, будет начислен штраф за несвоевременную подачу налоговой декларации, который составляет 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки, но не менее 1000 рублей и не более 30% от неуплаченной суммы. Помимо этого, за каждый день просрочки будет начисляться пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования.

"Но есть и хорошая новость — налог и штрафы не могут начисляться более чем за три последних года, даже если вы фактически не платили дольше", — уверяет юрист.

За незаконную предпринимательскую деятельность законодательством предусмотрен штраф до 300 тыс. рублей или арест сроком до 6 месяцев.