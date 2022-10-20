Банк России спрогнозировал рост ипотеки по итогам года на 15-18 процентов
ЦБ ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ ИПОТЕКИ В РФ ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА НА 15-18% — ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА
https://1prime.ru/finance/20221020/838527358.html
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ЦБ ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ ИПОТЕКИ В РФ ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА НА 15-18% — ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА
https://1prime.ru/finance/20221020/838527358.html
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