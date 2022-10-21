МОСКВА, 21 октября — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Запасы газа в ЕС на сегодняшний день являются собственностью стран объединения лишь номинально, обратили вдруг внимание западные наблюдатели. "Прайм" задался вопросом, что это означает для Европы, входящей в отопительный сезон, и почему этого не замечали раньше.

ИЗОБРЕСТИ ВЕЛОСИПЕД

Власти стран Евросоюза фактически не владеют накопленными запасами природного газа, пишет агентство Bloomberg. Всего 10% от объема содержащегося в подземных хранилищах газа (ПХГ) напрямую принадлежат государственным органам.

Остальное топливо является собственностью международных торговых компаний, энергетических и промышленных предприятий. А у них, в свою очередь, есть право продавать эти объемы по завышенным ценам в другие страны. Рухнут первыми: две европейские страны забили тревогу без газа из России

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов обращает внимание на то, что СМИ всегда стараются писать по актуальной повестке. "В преддверии зимы все гадают, хватит ли Европе газа, поэтому информагентства освещают эту тему со всех сторон, — иронизирует он. — ЕС конкурирует за газ с Азией только на рынке СПГ. Газ из хранилищ нужно выкачать, переправить в порт, сделать жидким и только затем отправить на судне в Азию". А это очень высокие транспортные расходы, констатирует специалист.

"Так что конкуренция здесь возможна только в рамках европейской газотранспортной системы", — делает вывод Галактионов.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков, рассуждая о материале американского информагентства, сравнивает его с изобретением велосипеда.

"Открытие большое сделали, что газ принадлежит коммерческим компаниям, а не государствам. Так он всегда принадлежал коммерческим компаниям. И в принципе никакого государственного газа там нет. То есть в любом случае государство чем-либо обычно владеют через компании. Можно говорить о том, сколько, например, газа принадлежит государственным компаниям, а сколько — частным. И можно предположить, что легче государствам оказывать влияние на сбытовую политику, на маркетинг своих компаний, чем частных. Хотя и на частных тоже они могут оказывать давление", рассказал эксперт.

В ОСНОВЕ — ЦИНИЗМ

При этом специалисты обращают внимание на циничную практику, которая сейчас наблюдается на европейском рынке.

Галактионов напоминает, как власти отдельных стран ЕС поступили с собственностью предприятий "Газпрома" и "Роснефти", фактически отняв соответствующие активы российских компаний и назвав это "доверительным управлением". По мнению собеседника, этот шаг наглядно показывает, на что могут пойти европейские власти под предлогом угрозе энергобезопасности. Global Times рассказала, как отставка Трасс скомпрометировала Запад

"Они отняли у "Газпрома" контроль над его компанией "Газпром Германия", — соглашается Юшков. — Этой компании принадлежала еще масса "дочек", включая, например, "Газпром трейдинг", который по контракту покупал газ у "Ямал-СПГ", а продавал — индийской государственной нефтегазовой компании. Что сделали европейцы? Они, когда отняли у "Газпрома" всю структуру, в том числе "Газпром трейдинг", потребовали, чтобы газ отныне поставлялся только в Европу, на европейский рынок. Пожалуйста, прекрасный кейс, когда они взяли и заставили ту компанию, которая им теперь подконтрольна, вообще отказаться от контрактных обязательств, де-факто — разорвать контракт с потребителем и направить газ туда, куда указали европейские политики".

Все компании, которые контролируются европейскими государствами, пребывают в аналогичном положении, убежден эксперт. "Если политики скажут, это все будет направлено, куда потребуют, — говорит ведущий аналитик ФНЭБ. — Соответственно, не важно, принадлежит это государству или нет. Все равно государство этим газом распоряжается".

В Европе сейчас, до начала отопительного сезона, говорят о единстве, о необходимости свободы перетоков и помощи соседям, обращает внимание Юшков. "Но на практике, я думаю, пока конкретное государство не будет на 110% уверено, что отопительный сезон проходит нормально, оно соседу ничего не продаст", — говорит он.

Эксперт напоминает, как совсем недавно глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европа — "сад", вокруг которого разбросаны "джунгли". "Может оказаться, что в условиях энергокризиса и в Европе джунгли, и каждый сам за себя, — допускает Юшков. — Как в "ковид", когда каждый в ЕС пытался обеспечить себя вакцинами и масками, так и сейчас, я думаю, каждый [национальный европейский лидер] будет думать о своем избирателе, иначе потом его просто не изберут".