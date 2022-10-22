МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Первые вирусы для смартфонов и других мобильных устройств зародилось около 15 лет назад. За это время пользователи натерпелись немало проблем от "черных" разработчиков. В наши дни мишенью злоумышленников становятся самые любимые сервисы граждан, в частности, мессенджеры, рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов. Эксперт перечислил привычки, которые "убивают" смартфон

С учетом того, что владельцы смартфонов проводят внушительную часть своего времени именно в мессенджерах, разработчики создают вокруг них целую экосреду, предлагающую более удобные приложения и всякие надстройки интерфейсов.

"Погоня за удобством усыпляет бдительность пользователей. Именно этим пользуются создатели вредоносных модов для WhatsApp. Так, человек скачивает красивую программу и пользуется ей как ни в чем не бывало. А в это время вирус расползается по гаджету, в ряде случаев перепрыгивая и на другие девайсы, если устройства связаны в единую сеть по типу "умный дом", — объясняет специалист.

Чаще всего телефоны цепляют такие вирусы в местах высокого трафика, например, на сайтах потокового видео. Простыми словами, там, где мы смотрим видеоролики или фотографии. Сам медиа-контент сравнительно безопасен, но "моды, которые рекламируются на таких порталах, могут нести серьезную угрозу", предупреждает эксперт.

Происходит это так: пользователь скачивает на телефон непроверенную надстройку, например, для WhatsApp, устанавливает на телефон и "вместе с тяжелым контентом незаметно просачиваются и массивные коды программ вредителей". Эксперт рассказал, как защитить переписки в мессенджерах от посторонних

Буквально недавно по такой схеме на устройства с операционной системой на базе Android стали попадать трояны "Триада". Это опасные программы, которые взламывают мессенджеры, крадут личные данные, а также запускают платные подписки на несуществующие сервисы.

К сожалению, особенности Android не позволяют одномоментно и полностью обезопасить владельцев от атак киберпреступников, отмечает Павел Мясоедов. Поэтому очень важно скачивать приложения только из достоверных источников и пользоваться антивирусами.

"Если у вас есть подозрения, что вирус уже проник на смартфон, удалите все сторонние мессенджеры и, в первую очередь, пресловутый YoWhatsApp, который массово поражает гаджеты по всему миру. Установите качественный антивирус и после этого заново переустановите мессенджеры, к которым вы уже привыкли", — посоветовал эксперт.