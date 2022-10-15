МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Практически каждый владелец смартфона может столкнуться со слежкой — данное устройство дает возможность заинтересованным лицам не только прослушать ваши разговоры, но и украсть личные данные, конфиденциальную информацию, деньги. Для этого есть несколько способов, рассказывает агентству "Прайм" заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов. Эксперт объяснил, какие сообщения в мессенджерах нельзя открывать

Первый и самый очевидный способ — "официальная" прослушка. "Правоохранительные органы по решению суда могут произвести прослушку разговоров с помощью СОРМ-системы (Система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий). По закону каждый оператор связи в России обязан установить на своих АТС эту систему", — уверяет эксперт.

Не исключено и незаконное использование СОРМ. Речь идет о злоумышленниках, которые, обладая достаточными техническими знаниями и возможностями, могут нелегально подключиться к системе и прослушивать телефонные разговоры. "К сожалению, нередко о таких фактах не узнает ни сам оператор связи, ни тем более объект внимания преступников", — говорит Магомедов. Но в случае выявления нарушителям придется заплатить штраф.

В случае, когда преступник знает номер телефона своей жертвы, он может подключиться к сети оператора сотовой сети через уязвимости в протоколе сигнализации SS7 (Signaling System № 7). "Если говорить упрощенно, то злоумышленник с помощью нескольких действий превращает любой телефонный разговор в конференц-звонок с участием третьей стороны, то есть себя самого. И таким образом может слышать и записывать все, что обсуждается в ходе беседы. Подключиться к SS7 можно из любой точки мира, то есть россиян могут прослушивать хакеры из любой страны", — предупреждает специалист. Сбербанк предупредил о новой схеме телефонных мошенников

Вышеперечисленные методы требуют довольно серьезного оборудования, знаний и самое главное — мотивации со стороны прослушивающего. То есть такие действия вряд ли будут применяться в отношении среднестатистического гражданина, не обладающего важными коммерческими или государственными секретами или крупными суммами на банковских счетах. Обычно для "бытовой" прослушки используются более простые механизмы, например, шпионские программы.

Если у вас есть подозрения, что вас прослушивают, эксперт советует внимательно изучить активные приложения в гаджете. Если найдете подозрительные, удаляйте их незамедлительно. Также не забывайте использовать антивирусные программы и соблюдайте правила цифровой гигиены.