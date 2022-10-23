МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Во время повышения геополитических рисков от валютного рынка можно ожидать все что угодно, и один из основных вопросов, который волнует сейчас всех — это то, как поведет себя рубль. Нужно ли быть готовыми к очередным "американским горкам" для нацвалюты, или же ждать стабилизации рубля, рассказал "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Аналитик раскрыл подводные камни, на которые наткнется рубль к концу года

Хотя валютный и фондовый рынки отреагировали на геополитические новости этой недели достаточно сдержанно, сохраняются риски для повышения волатильности по рублевым парам, считает аналитик.

"Сейчас никто не знает, как будет развиваться геополитическая напряженность. Сегодня ослабление рубля сдерживается налоговым периодом, пик налоговых платежей приходится на 25 октября", — отметил Антонов.

По мнению эксперта, если учитывать, что ЦБ сейчас может потушить любую волатильность через ввод новых ограничительных мер, то за сильное ослабление рубля переживать не стоит. Однако все может круто поменяться, если на повестке дня опять всплывет тема санкций против НКЦ, предупредил он. В этом случае, по мнению Антонова, нацвалюта вместо ослабления двинется не к уровню 70, а в район 50 рублей за доллар, поскольку могут возникнуть проблемы с торговлей долларом и евро.

"Пара юань/рубль движется вместе парами доллар/рубль и евро/рубль. Так что, если рубль ослабится, то ко всем валютам, как и укрепится ко всем ключевым мировым валютам", — объяснил он.

Что же касается ситуации с евро, то она полностью зависит от того, насколько суровой будет эта зима, сказал Антонов. Хотя ЕС заполнил ПХГ газом на 90%, у них нет стабильных поставок газа, чтобы пережить холодную зиму. Поэтому будущее устойчивой экономики еврозоны сегодня под большим вопросом.

Аналитик также предположил, что необдуманные решения политиков могут подтолкнуть страны ЕС выйти из еврозоны и вернуться к нацвалютам.

"При первых же необратимых критических для ЕС переменах стоимость евро будет стремиться к 0,82 евро за доллар и может пробить вниз отметку 50 рублей", —отметил он.

Так или иначе, при любых геополитических штормах в самом большом проигрыше в текущем году находится евро и полоса его триумфальных провалов уверенно продолжается, подытожил Антонов.