МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Такие популярные диеты, как кетодиета, сыроедение, диета "двойка", питьевая или щелочная, могут нести серьезные риски для здоровья. Диеты создавались для людей с ограничениями рациона питания по медицинским показаниям, поэтому применять их для снижения веса и без консультации врача не принесет пользы вашему здоровью, предупредила читателей агентства "Прайм" врач-терапевт сети клиник "Атлас" Ольга Александрова. Перечислены продукты, которые могут подорожать в магазинах до конца года

Изначально врачи создавали диеты для лечения или реабилитации людей по показаниям здоровья. Поэтому их применение для снижения веса и без консультации врача не принесет пользу здоровью, отметила врач.

"Кетодиета, согласно исследованиям, повышает риск смертности от всех болезней. Значительное ограничение и тем более полный отказ от углеводов не естественны для организма. Они дают энергию организму и мозгу. Разумно ограничивать лишь простые углеводы. Кроме того, если у человека нарушен углеводный обмен, то кетодиета может привести к кетоацидозу. Это опасное состояние может даже закончиться смертью, если не оказать своевременной помощи", — отмечает врач.

Одна из модификаций вегетарианства — сыроедение — может спровоцировать серьезные проблемы с менструальным циклом. Это, по словам Александровой, происходит от того, что сыроедение сильно понижает общий холестерин, который важен для синтезирования половых гормонов. Также диета может повысить риск остеопороза и травм, потому что снижается мышечная и костная масса. При наличии заболеваний ЖКТ сыроедение противопоказано. В Минсельхозе заявили о полном самообеспечении России продовольствием

За счет потери мышечной массы снижается вес и при диете "двойке" (каждый из 10 дней на такой программе питания можно есть только два вида продуктов). Она относится к низкокалорийным, чрезвычайно мало в организм поступает и минералов, микроэлементов. Как уверяет терапевт, диета "двойка" может спровоцировать обострение заболеваний ЖКТ и приводить к снижению работоспособности.

"Питьевая диета тоже вызывает постоянную усталость, потому что жидкость, даже включая пюре и каши, не способна давать человеку достаточного количества энергии, макро- и микроэлементов. Надо понимать, что пережевывание пищи — важный компонент питания, оно влияет на чувство насыщения", — рассказывает врач.

Щелочная диета на этом фоне может выглядеть безобидно, потому что фрукты и овощи полезны, как и разумное ограничение мяса, но организм получает недостаточно белка. Белок важен для состояния ногтей, волос, кожи и мышц.

"Ограничительные диеты — это стресс для организма. Чтобы эффективно, надолго и без вреда для здоровья снизить массу тела, нужно сформировать правильные пищевые привычки. Для этого надо проконсультироваться с врачом-диетологом. Это должен быть постепенный, комфортный процесс", — подытожила Александрова.