МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Хотя дефицита на мировом и на российском рынках кофе и чая не ожидается, цены вниз на эти группы товаров не пойдут. Скорее, кофе снова подорожает, а чай останется в тех же "ценниках", что и сейчас, предупредила агентство "Прайм" доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. В российских магазинах начали продавать кофе бывшей "дочки" Paulig

По данным отчета о мировом рынке кофе в 2022/2023 гг., подготовленного министерством сельского хозяйства США, глобальное производство кофейных зерен может вырасти на 4,7%, до 175 млн мешков (1 мешок = 60 кг).

Как поясняет эксперт, это связано прежде всего с тем, что бразильский урожай арабики "вступает в год двухгодичного производственного цикла". "При этом потребление кофе в мире увеличится лишь на 1,1%. Вследствие этого ожидается восстановление запасов кофе на 2,1 млн мешков, до 34,7 млн мешков после падения в предыдущем сезоне", — говорит она.

Однако несмотря на количественное превышение предложения над спросом, мировые цены на фоне повышения издержек основных производителей вряд ли снизятся, полагает специалист.

Она отметила влияние стоимости удобрений на производимый кофе: объем импорта удобрений Бразилией из России за первое полугодие 2022 года вырос в 4,4 раза. Даже при сохранении темпов прироста импорта в количественном выражении на уровне прошлого года повышение цен, по оценкам Прикладовой, является "более чем трехкратным".

По примерным расчетам, для производства 1,2 т. кофе требуется 1 тонна удобрений. Следовательно, при росте цен на удобрение в 3,5 раза повышение экспортной цены кофе вырастет на 30%, рассуждает экономист. Россиян предупредили о подорожании сотовой связи в 2023 году

Тем не менее, благоприятные прогнозы по урожаю "должны оказать сдерживающий эффект на мировые цены на кофе". Кроме того, в отчете о мировом рынке кофе прогнозируется снижение спроса на кофе со стороны россиян примерно на 12%, что также сдержит увеличение цен на отечественных полках.

По мнению собеседницы агентства, пиковое повышение цен в России не превысит 25% относительно 2021 года. При этом розничные сети будут реагировать на сигналы рынка, снижая цены: определяющим все равно останется фактор платежеспособности граждан.

"В сегменте чая ситуация выглядит более благоприятной ввиду меньшей доли производственных и логистических издержек в стоимости конечного продукта. Весьма вероятно, что розничные цены на чай сохранятся на уровне прошлого года", — подытожила экономист.