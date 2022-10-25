МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. В ноябре в России отмечается День народного единства. Это праздничный день, в который не будут работать почта или банки, поэтому ежемесячное начисление пенсий пройдет с изменениями, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры ТПП РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Минимальный размер пенсии с московской доплатой вырастет до 23313 рублей

"Выплаты или доставка пенсии каждому пенсионеру осуществляются по графику. В соответствии с приказом Минтруда России, если даты выплаты пенсии или ее доставка совпадают с праздничными или выходными днями, это может быть сделано досрочно в пределах текущего месяца и не ранее чем за три дня до наступления даты получения пенсии, установленной по графику", — объяснила она.

Это правило практически всегда и везде соблюдается: и банки, и почтовые отделения в выходные не работают, и все свои обязательства стараются выполнить до наступления праздников.

"В 2022 году выходными днями с связи с праздником 4 ноября считаются дни с 4 по 6 ноября. Соответственно, все пенсии, которые по графику должны были получить пенсионеры в эти дни, должны быть начислены до 4 ноября", — добавила экономист.

Но могут быть изменения для тех, кто получает пенсию через почту России, поскольку пока их график работы в эти дни не определен. Поэтому, добавила Иванова-Швец, если отделение почты будет работать, то все, кто получает пенсию, например, 5 числа, смогут получить её в свою дату по графику.