МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Всем бы хотелось знать секрет, как быстро разбогатеть, однако, это не так просто. Как рассказал агентству "Прайм" директор департамента частного банковского обслуживания Новикомбанка Александр Сычков, в погоне за высокой прибылью надо уделить время изучению инструментов для приумножения капитала и только потом уже вкладываться. Эксперт рассказал, в чем сейчас хранить деньги

Эксперт напомнил о героях сказки Лисе Алисе и Коте Базилио: они пообещали Буратино получить доход с инвестиции в размере 1000% и отправили его…в "Страну дураков". "Результат его усилий — поучительный, поэтому нужно помнить простую истину "быстро и надежно" одновременно не бывает. Все истории про быстрое обогащение связаны с высокими рисками, и мы такое своим клиентам не рекомендуем", — добавил собеседник.

Есть консервативные способы сбережения — вклады. Этим путем ускорить процесс накоплений не получится, но сохранить накопления и получить доход, перекрывающий инфляцию — вполне реально. Эксперт считает, что главный плюс такого инструмента перед остальными — ликвидность (вы можете забрать свои сбережения из банка в любой момент). С другими инвестиционными инструментами дело обстоит сложнее, подчеркнул он.

В России немало инструментов, с помощью которых можно получить хорошую доходность, однако, для этого нужно обладать определенными навыками и знаниями и, как правило, уделить большое количество времени. "В противном случае можно получить огромный минус, и этот риск ни брокер, ни инвестиционная компания не берет на себя — иными словами, любой посредник может дать рекомендацию, но не гарантирует результат и не отвечает за последствия. Поэтому не готовому к этому инвестору лучше использовать проверенный консервативный способ — размещать сбережения в надежном банке", — предупредил Сычков.

В целом он рекомендует ежемесячно отчислять около 5-10% от своего дохода на случай непредвиденных обстоятельств. "Держать эти средства тоже лучше на вкладе, чем инвестировать в ценные бумаги, так как на фондовом рынке одинаково возможны два сценария — ты можешь хорошо заработать, а можешь все потерять", — напоминает эксперт.

Даже профессиональные игроки с опытом и знаниями не всегда угадывают удачный момент покупки и продажи ценных бумаг, а уж обычным клиентам это сделать еще сложнее, резюмирует собеседник агентства.