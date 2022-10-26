Юрист Соловьев: некоторые покупатели на кассах самообслуживания пробивают, но не оплачивают товар
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Во многих крупных гипермаркетах появились кассы для самостоятельной оплаты покупок — сканируешь штрих-код товара, платишь банковской картой и экономишь время. Однако недобросовестные граждане используют такую форму оплаты для хищения товаров, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
"Они подходят к терминалу, считывают специальным устройством штрих-коды товаров, а затем имитируют оплату картой и покидают магазин. В результате таких действий на кассе для самостоятельной оплаты образуется незакрытый чек", — говорит он.
Таким образом следующий покупатель, который подойдет к этой кассе, "рискует, помимо своих товаров, оплатить и покупки магазинных воришек".
Поэтому при оплате на кассах самообслуживания юрист советует убедиться в том, что на устройстве нет незакрытых чеков, а после оплаты "тщательно сверить чек с перечнем приобретенных товаров".
"Если в чеке будут обнаружены лишние товары, необходимо обратиться к администрации. Работник администрации вместе со службой безопасности проверит данные с камер видеонаблюдения и произведет возврат излишне уплаченных средств. Будьте бдительны", — предупреждает Соловьев.
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