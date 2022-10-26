МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Российские долгожители могут получить ко дню рождения от государства денежную выплату. Однако, такая возможность есть у жителей не всех регионов, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Россиян предупредили об изменении графика выплаты пенсий в ноябре

Часть субъектов России выплачивает долгожителям "подарок" к юбилею. Например, в 2022 году в Москве в связи с празднованием столетнего юбилея выплачивают 28 692 рубля, долгожителям в возрасте 101 года и старше — 17 216.

Граждане РФ, имеющие место жительства в Санкт-Петербурге, могут получить по достижении возраста 90 лет — 15 000 руб.; 95 лет — 20 000 руб.; 100 лет — 25 000 руб.

Также выплаты получат те, кто проработал в сельском хозяйстве свыше 30 лет.

"Долголетие-это сокровище. Есть даже показатель "доля долгожителей на 1000 человек населения". По этому показателю у нас все не так и плохо. На первом месте в этом рейтинге стоит Великобритания (54,04 чел), на втором месте Япония (46,33 чел) и замыкает тройку лидеров Узбекистан (29,3чел). Россия на 17-м месте, но это совсем не плохой результат", — отметила собеседница агентства.