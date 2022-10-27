МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. У операторов сотовой связи есть ограниченный пул телефонных номеров, поэтому у них нет возможности каждому новому абоненту давать новый номер, который ранее никем не использовался. Это может привести к негативным последствиям и у новых владельцев такого номера, и у предыдущих, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор Zecurion Алексей Раевский. Эксперт раскрыл способы, при помощи которых мошенники прослушивают телефон

"Те, номера, которые освобождаются (из-за периода неактивности или расторжения договора), какое-то время выдерживаются на "карантине", срок которого обычно около полугода. Далее они поступают в продажу, то есть в оборот для новых абонентов", — пояснил он.

Для новых абонентов, которые получают такие номера, особой опасности нет, есть только несколько потенциально неприятных ситуаций. "Могут поступать звонки, адресованные бывшему владельцу номера (как и от физических лиц, так и от юридических). Например, если прошлый владелец имеет какие-то банковские долги или что-то подобное, то могут звонить коллекторы, компании по взысканию долгов и т.д. В этом случае достаточно объяснить, что номер уже не принадлежит человеку, которого ищут", — рассказал Раевский.

Если объяснения не помогают, то стоит обратиться к сотовому оператору, чтобы номер сменить, советует он.

Вышеупомянутый карантинный период, конечно, снижает риски подобных звонков, но не сводит к нулю эти сценарии.

"Гораздо больше опасности тут для старого владельца. Например, если к номеру привязаны аккаунты в социальных сетях или клиент-банки, то у новый владелец может получить к ним доступ", — предупредил Раевский. Россиян предупредили о новой схеме мошенничества через мессенджеры

Тем более, сейчас происходит много утечек баз данных, в которых могут содержаться и номера телефонов в том числе, поэтому узнать, к каким аккаунтам в социальных сетях или сервисам привязан номер можно довольно просто и далее уже получить к ним доступ.

Если вы планируете отказаться от использования телефонного номера, то нужно обязательно вспомнить все аккаунты и сервисы, к которым он привязан. Надо вспомнить все ресурсы, где этот номер вы оставляли и проанализировать, какие сервисы могут использовать аутентификацию по СМС, восстановление пароля, далее удалить аккаунты или поменять на номер, которым вы планируете пользоваться, объяснил собеседник агентства.