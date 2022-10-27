МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Взаимодействие российских властей и бизнеса в сфере информационной безопасности улучшилось, однако всем участникам диалога по-прежнему необходимо проявлять гибкость, заявил гендиректор "Кода Безопасности" Андрей Голов на конференции "Пространство безопасности". Кибераналитик объяснил, можно ли прочитать удаленное из Telegram сообщение

"Необходимо проявить гибкость и оперативность всех, и власти и бизнеса", — заявил он на пленарной сессии "Информационная безопасность: диалог с государством".

Голов также отметил, что коллеги из дружественных стран демонстрируют крайне уважительное отношение к российским компаниям, появляются партнеры даже в Саудовской Аравии, "о чем раньше и не мечтали".

При этом иностранные фирмы нацелены на производство совместной продукции и не готовы покупать "чисто русский продукт". "Все хотят совместных предприятий и совместных продуктов", — подчеркнул он.