В Минцифры объяснили востребованность российских IT-компаний за рубежом
В Минцифры объяснили востребованность российских IT-компаний устойчивостью к кибератакам
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Российские компании полгода боролись с массированными кибератакам и смогли выстоять, этим объясняется их востребованность на международном рынке, заявил замглавы Минцифры Александр Шойтов на конференции "Пространство безопасности".
"Наши компании в этом секторе (IT — ред.) имеют большой приоритет на международной арене именно из-за того, что мы выстояли", — сообщил он в рамках пленарной сессии.
По его словам, атаки подобного масштаба стали серьезным вызовом для России. "Наше государство выстояло, это много значит", — подчеркнул замминистра.