МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Российские компании полгода боролись с массированными кибератакам и смогли выстоять, этим объясняется их востребованность на международном рынке, заявил замглавы Минцифры Александр Шойтов на конференции "Пространство безопасности". Эксперт оценил взаимодействие властей и бизнеса в сфере кибербезопасности

"Наши компании в этом секторе (IT — ред.) имеют большой приоритет на международной арене именно из-за того, что мы выстояли", — сообщил он в рамках пленарной сессии.

По его словам, атаки подобного масштаба стали серьезным вызовом для России. "Наше государство выстояло, это много значит", — подчеркнул замминистра.

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