МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Каждый человек имеет полное право сменить место своего жительства и переехать в другой регион. Однако если речь идет о пенсионерах, то в ряде случаев такое перемещение — из региона в регион — может повлечь за собой последствия: их могут лишить некоторых льгот, рассказала «Прайм» ведущий юрист Европейской Юридической Службы Оксана Красовская. Россиянам рассказали, когда им на юбилей положены особые выплаты

Речь идет о региональных льготах, которые финансируются из бюджета субъекта России. Если говорить о субсидиях по оплате ЖКХ, то это федеральная льгота, и при переезде она сохраняется: Если пенсионер на новом месте будет также собственником, и пройдет по условиям назначения субсидии, то он не потеряет данную льготу.

Социальная доплата к пенсии также будет предоставляться при переезде в другой регион, однако размер будет зависеть от прожиточного минимума в новом субъекте, сказала юрист.

Красовская отметила, что те пенсионеры, которые не выработали стаж на Крайнем Севере, или в районах, приравненных к РКС, и которым пенсия была назначена на общих основаниях, при переезде в регионы Севера получат повышение к пенсии за счет районного коэффициента. Если же пенсионер переедет в другой регион и переведет туда свою пенсию, сменив прописку, то он потеряет в пенсии, поскольку у него не будет применяться этот районный коэффициент, объяснила она.

Юрист особо отметила категорию пенсионеров, относящихся к категории ветеранов труда. Согласно ст. 22 Федеральному закону от 12.01.1995 N 5-ФЗ (ред. от 04.08.2022) "О ветеранах" — меры социальной поддержки ветеранов труда, а также граждан, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, определяются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. То есть, это региональная льгота. Переехав в другой регион, ветеран уже не будет получать доплаты, которые он получал в том регионе, где проживал. Меры социальной поддержки ему уже будут предоставляться в том размере и порядке, который определен в новом субъекте, куда переехал пенсионер ветеран труда.

Красовская напомнила, что еще есть звание ветерана труда в субъекте, то есть пенсионер не является ветеранам труда России, но у него есть звание ветерана регионального значения (к примеру, ветеран труда Самарской области, ветеран труда Иркутской области и так далее — прим. ред.). Соответственно, когда пенсионер переезжает жить в другой регион, он теряет эти льготы.

Юрист добавила, что есть еще категории граждан, пенсионеры, которые не имеют инвалидности, но ввиду заболеваний (бронхиальная астма, сахарный диабет, онкологические заболевания), перечень, которых установлен Постановлением Правительства РФ от 30.07.1994 N 890, получают лекарства бесплатно. "Но эти лекарства предоставляются за счет бюджета региона. И, если, к примеру пенсионер, прописан в Московской области, переехал жить в Москву фактически, прикрепился к поликлинике в Москве, то он уже не сможет получать лекарства бесплатно в столице, так как он не прописан по месту жительства в этом городе. И так со всеми регионами", — объяснила Красовская. Россиянам рассказали, кому повысят пенсии с 1 ноября

Также есть меры социальной поддержки, которые устанавливает сам регион самостоятельно для пенсионеров — это такие меры социальной поддержки как льготный проезд, санаторно-курортное лечение, льготное зубопротезирование. Пенсионер, проживая в Москве, такими льготами пользуется, переедет в другой регион, данные льготы будут утрачены, так как не во всех регионах такие меры социальной поддержки есть, особенно санаторно-курортное лечение.

Наконец, есть льгота такая у пенсионеров "северян" — это компенсация проезда к месту отдыха и обратно один раз в два года, сказала юрист. Такая мера социальной поддержки предоставляется только если пенсионер проживает в районах Крайнего Севера или местностях, приравненных к РКС и проезд, осуществляется именно из этих районов. В случае переезда в другой регион, пенсионер теряет эту льготу, резюмировала Красовская.