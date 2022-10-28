МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Многие уверены, что налоговый вычет на покупку жилья можно получить только один раз. Но это не так: те россияне, кто купил жилье дешевле двух миллионов рублей, могут рассчитывать на то, что при покупке еще одной квартиры они могут дополучить и сумму налогового вычета, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист Европейской Юридической Службы Алексей Тарасов. Юрист рассказал, о чем может узнать налоговая, даже если вы это скрываете

Он напомнил, что, согласно статье 220 Налогового кодекса России, гражданин России может рассчитывать на получение имущественного налогового вычета при новом строительстве либо приобретении на территории России жилых домов, квартир, комнат, земельных участков для индивидуального жилищного строительства или участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома.

Тарасов объяснил, что имущественный вычет при покупке второй квартиры может быть использован в том случае, если первая квартира, к которой был применен вычет, была приобретена после 2014 года и, как было указано выше, стоила до двух миллионов рублей. Юрист подчеркнул, что если первая квартира стоила полтора миллиона и приобретена в собственность после 1 января 2014 года, то со второй квартиры можно заявить вычет не более чем с 500 тысяч рублей, без учета расходов на погашение ипотечных процентов.

В противном же случае в вычете откажут, сказал Тарасов.

Юрист предупредил, что для получения вычета необходимо сфотографировать следующие документы: ДКП, ипотечный договор (при наличии), лист записи о регистрации прав, платежный документ (это может быть расписка или банковская выписка). После эти документы необходимо загрузить в личном кабинете налогоплательщика физического лица на сайте налог ру, в разделе жизненная ситуация, подача декларации 3НДФЛ, подытожил Тарасов.