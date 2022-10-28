МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. В одном из самых популярных в России мессенджеров Телеграм мошенники придумали новый способ кражи персональных данных, рассказал агентству "Прайм" директор проектов Т1 Консалтинг Тимур Порошин. Россиян предупредили о новой уловке мошенников

Он объяснил, что, создавая группу с названием "Избранное", мошенник использует в качестве аватара привычный всем значок системной папки и добавляет потенциальную жертву. И в списке чатов жертвы появляется еще один чат — с названием "Избранное". При этом подделка некоторое время будет находиться в самом верху списка, так как он отсортирован по дате последнего сообщения.

"Здесь расчет строится на том, что кто-то в спешке или по невнимательности пришлет в этот чат чувствительную информацию: фото паспортов, номера банковских карт, пароли от соцсетей, компрометирующие фотографии", — сказал Порошин.

Эксперт добавил, что есть несколько способов обезопасить себя от таких папок.

Для того, чтобы визуально определить псевдо-Избранную папку: если "Избранное" просто контакт, то при открытии чата справа от фото появится иконка "телефонная трубка". В настоящей папке "Избранное" должен быть значок поиска "лупа".

Кроме того, при клике на иконку настоящего "Избранного" сразу открываются все фотографии, которые есть у владельца аккаунта, по аналогии с главной страницей. При нажатии на основное фото псевдо-Избранного как в обычном контакте откроется просто увеличенная картинка.

Порошин напоследок посоветовал внимательнее относиться к тому, что "заводится у вас в мессенджерах".