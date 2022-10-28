МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Банк России после шести снижений подряд сохранил ключевую ставку на прежнем уровне — на отметке 7,5% годовых. ЦБ объяснил такое решение тем, что инфляция остается низкой, а вот инфляционные ожидания населения и бизнеса находятся на повышенном уровне и несколько выросли по сравнению с летними месяцами. Инфляция для Центробанка остается ключевым фактором для принятия решения, рассказал "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Он добавил, что прогноз по инфляции на конец 2022 года уточнен до 12,0-13,0%. Снижать нельзя оставить: какую ставку сделает Центробанк в пятницу

О завершении цикла повышения ставок глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла на предыдущей пресс-конференции. Поэтому есть мнение, что на заседании 16 декабря 2022 года ставка сохранится на уровне 7,5% годовых, отметил аналитик.

Что же касается рублевых пар, то, по мнению Антонова, они никак не отреагировали на решение регулятора. Рубль как торговался в небольшом плюсе против иностранных валют, так и торгуется во второй половине пятницы. Со следующей недели рубль остается без поддержки от налогового периода.

По прогнозам аналитика, в ноябре курс доллара может приподняться до 65 рублей. Поскольку курс евро торгуется на одном уровне с долларом, то цель по евро совпадают. У рубля выработался стойкий иммунитет к негативному внешнему фону. В связи с этим курсы доллара и евро могут так и оставаться в диапазоне 59-65 руб. еще месяц. По паре юань/рубль просматривается торговый диапазон 8,10-9,10 руб.

"Вполне успешный год для рубля продолжается. Поскольку ключевая ставка не изменилась, то ставки по кредитам и ипотеке останутся на прежних уровнях", — заключил Антонов.