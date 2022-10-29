МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Телефонное мошенничество (вишинг) все еще остается достаточно популярной криминальной схемой. Злоумышленники постоянно совершенствуют и актуализируют свои "легенды", поэтому россиянам не стоит терять бдительность, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик Департамента Digital Risk Protection Group-IB Евгений Егоров. Юрист раскрыл схему обмана на кассах самообслуживания

"Существует несколько десятков известных сценариев, по которым мошенники вынуждают жертву перевести деньги или раскрыть конфиденциальную информацию о банковской карте. Самыми популярными сценариями остаются звонки от "службы безопасности банка" и "сотрудников правоохранительных органов", которые предупреждают о попытках списания денежных средств со счета жертвы, либо о том, что средства надо перевести на "безопасный счет", — пояснил собеседник агентства.

Чтобы похитить деньги, преступники не упускают возможности взять на вооружение новостную повестку. Так, в сентябре мошенники стали использовать информацию о частичной мобилизации. "Например, представляясь сотрудниками адвокатской фирмы, они предлагают избежать мобилизации за денежную плату — требуемую сумму необходимо перевести "адвокату" в качестве залога. Зачастую после перевода денег мошенники перестают выходить на связь", — добавил он.

Однако преступники не всегда звонят первыми. Они могут отправить пользователю SMS, письмо по электронной почте или сообщения в мессенджер с номером телефона и просьбой срочно связаться с финансовой организацией или другим учреждением, в зависимости от сценария.

Егоров советует в ситуации, когда вам позвонил "сотрудник банка", "сотрудник правоохранительных органов", никогда не сообщать данные с обратной стороны карты (CVV), кодовое слово или код из SMS. "Не стоит вступать в полемику или начинать конфликтовать — спокойно прервите разговор и сообщите в ваш банк, с какого номера поступил звонок. Связывайтесь с банком по номеру, указанному на банковской карте или на официальном сайте", — добавил эксперт.

Учтите, что преступники могут использовать инструменты подмены входящего номера.

Также стоит игнорировать подозрительные смс-сообщения с номером и с просьбой перезвонить в банк. Никогда не переходите по подозрительным ссылкам в SMS от неизвестных отправителей — мошенники могут заразить ваш смартфон вредоносной программой и украсть данные, подытожил специалист.