МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. В последние годы согласие на обработку персональных данных стало рутинным делом для россиян. Подобные согласия просят буквально везде. Однако не во всех случаях такое согласие нужно давать, предупредил читателей агентства "Прайм" руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Россиянам рассказали, о чем нельзя говорить рядом со смартфоном

Если вы не понимаете целей получения такого согласия или не уверены в надежности оператора персональных данных, то давать его не нужно.

Например, при взаимодействии с органами власти, финансовыми организациями, при устройстве на работу или в учебное заведение эти цели, по мнению эксперта, вполне оправданы. В большинстве такие операторы персональных данных понимают свою ответственность и довольно надежно защищают информацию от передачи третьим лицам.

"Если же вы зашли на сайт, например, развлекательного характера, который предполагает заполнение развернутой анкеты, в том числе с указанием личной информации, стоит задуматься — а зачем владельцам ресурса так много знать о вас? Не будут ли переданы эти сведения навязчивым маркетологам или "слиты" откровенным мошенникам?", — говорит юрист.

Если у вас возникают вопросы в конкретной ситуации — зачем и кому нужны ваши персональные данные, вы вправе задать их представителю той организации или ресурса, которые их запрашивают. К примеру, попросить ссылку на закон или нормативно-правовой акт, обязывающий вас предоставить информацию в запрошенном объеме и обоснование того, что для достижения цели обработки данных нужны именно эти данные. Ответственный оператор эти ответы вам предоставит.