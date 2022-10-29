МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Имущественная ответственность клиента перед банком возникает при неисполнении или ненадлежащем исполнении договорных обязательств. Как рассказал агентству "Прайм" преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов, одно из самых распространенных оснований для начисления банком неустойки — это просрочка возврата кредита по кредитному договору. Однако важно помнить, что размер такой ответственности в договорах потребительского кредита ограничен. Юрист рассказал, какие купюры не примут даже в банке

Как подчеркивает юрист, размер неустойки за неисполнение обязательств по возврату потребительского кредита и уплате процентов не может превышать 20% годовых от суммы просроченной задолженности по договору в случае, если "по условиям договора на сумму кредита проценты за соответствующий период нарушения обязательств начисляются".

Если же по условиям договора проценты на сумму кредита не начисляются, то размер ответственности составляет 0,1% от суммы просроченной задолженности по договору за каждый день нарушения обязательств.

Кредитный договор может предусматривать начисление штрафных санкций и в случае нецелевого использования кредитных средств. Также ненадлежащим исполнением договора может считаться непредоставление данных и сведений. Речь идет, например, о перемене имени физлица, сведений об изменении доходов, уточняет адвокат. Эксперт рассказал, надо ли расписываться на банковской карте

"Указанные нарушения также могут стать основанием для начисления банком штрафных санкций, если это предусмотрено договором. В этих случаях условие об основаниях и размере штрафных санкций отражено в строке 12 индивидуальных условий договора потребительского кредита", — предупреждает Данилов.

При этом кредитор не может требовать от заемщика уплаты платежей, не указанных в индивидуальных условиях договора.

"Между тем, установление ряда штрафов неправомерно, даже если они включены в договор. Так, например, незаконным является установление в кредитном договоре штрафа за досрочное погашение кредита для заемщика", — уверяет адвокат.