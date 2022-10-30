МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Статус "Почетного гражданина" присваивается пожизненно и дает его обладателям ряд привилегий и льгот. Это звание можно получить на уровне целого региона, города или муниципального образования, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Россиянам рассказали, когда им на юбилей положены особые выплаты

"Статус "Почетного гражданина города" присваивается за высокие достижения в развитии экономики, производства, науки, техники, культуры, искусства, воспитания и образования, здравоохранения; вклад в деятельность по охране окружающей среды, законности, правопорядка, общественной безопасности; вклад в области защиты прав человека, охраны жизни и здоровья людей, укрепления мира и согласия среди жителей города. Устанавливается ежегодное ограничение по количеству человек, которые могут быть удостоены такого звания в год. Это звание присваивается пожизненно", — отметила она.

Большая часть льгот устанавливается на региональном уровне. Но некоторые — едины на всей территории России: бесплатный проезд в общественном транспорте, первоочередной прием должностными лицами.

Введение льгот за статус почетного гражданина всецело зависит от муниципального образования (МО) и его финансового положения. Некоторые населенные пункты вообще не могут их назначать, сожалеет специалист.

Так, не могут их назначать те муниципальные образования, у которых в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет доля дотаций из других бюджетов превышала 20% собственных доходов. Но даже и в тех муниципальных образованиях, которым разрешено вводить льготы, их величина может сильно отличаться. Например, Почетному гражданину Минераловодского городского округа Ставрополья выплату производят ежемесячно в размере 2140 руб. В городе Буденновске (тоже Ставрополье) почетному гражданину платят единовременно при получении звания 10 000 руб. А затем ему устанавливают дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 500 руб. Юрист перечислил льготы, которые пенсионеры теряют при переезде

В МО некоторых субъектов такие выплаты могут достигать и 50 тысяч в год. Например, выплата в таком размере установлена для почетных граждан г. Саратова, Самары. Причем сумму ежегодно пересматривают из-за роста индекса потребительских цен на товары и услуги. А в случае смерти почетного гражданина семье возмещают затраты на его захоронение за счет средств бюджета муниципального образования "Город Саратов" в размере, не превышающем 50 000 руб.

Или другой пример: г. Тарко-Сале Пуровское МО: единовременная денежная выплата в размере 15 000 рублей и далее ежемесячная денежная выплата в размере 10 000 рублей. Также здесь выплачивается ежегодная денежная выплата в размере 5 000 рублей к празднованию Дня района.

В Москве денежная выплата установлена в размере 57383 рубля в месяц. В Санкт-Петербурге доплата "привязана" к МРОТ: звание "Почетного гражданина" дает право на бесплатный проезд на транспорте, внеочередной прием у главы Петербурга, доплату к пенсии в 10 МРОТ.

Полную информацию о наличии выплат почетным гражданам можно найти на соответствующих сайтах муниципальных образований, подытожила Лебединская.