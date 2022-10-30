МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Статус "Почетного гражданина" присваивается пожизненно и дает его обладателям ряд привилегий и льгот. Это звание можно получить на уровне целого региона, города или муниципального образования, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

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"Статус "Почетного гражданина города" присваивается за высокие достижения в развитии экономики, производства, науки, техники, культуры, искусства, воспитания и образования, здравоохранения; вклад в деятельность по охране окружающей среды, законности, правопорядка, общественной безопасности; вклад в области защиты прав человека, охраны жизни и здоровья людей, укрепления мира и согласия среди жителей города. Устанавливается ежегодное ограничение по количеству человек, которые могут быть удостоены такого звания в год. Это звание присваивается пожизненно", — отметила она.

Большая часть льгот устанавливается на региональном уровне. Но некоторые — едины на всей территории России: бесплатный проезд в общественном транспорте, первоочередной прием должностными лицами.

Введение льгот за статус почетного гражданина всецело зависит от муниципального образования (МО) и его финансового положения. Некоторые населенные пункты вообще не могут их назначать, сожалеет специалист.

Так, не могут их назначать те муниципальные образования, у которых в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет доля дотаций из других бюджетов превышала 20% собственных доходов. Но даже и в тех муниципальных образованиях, которым разрешено вводить льготы, их величина может сильно отличаться. Например, Почетному гражданину Минераловодского городского округа Ставрополья выплату производят ежемесячно в размере 2140 руб. В городе Буденновске (тоже Ставрополье) почетному гражданину платят единовременно при получении звания 10 000 руб. А затем ему устанавливают дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 500 руб.

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В МО некоторых субъектов такие выплаты могут достигать и 50 тысяч в год. Например, выплата в таком размере установлена для почетных граждан г. Саратова, Самары. Причем сумму ежегодно пересматривают из-за роста индекса потребительских цен на товары и услуги. А в случае смерти почетного гражданина семье возмещают затраты на его захоронение за счет средств бюджета муниципального образования "Город Саратов" в размере, не превышающем 50 000 руб.

Или другой пример: г. Тарко-Сале Пуровское МО: единовременная денежная выплата в размере 15 000 рублей и далее ежемесячная денежная выплата в размере 10 000 рублей. Также здесь выплачивается ежегодная денежная выплата в размере 5 000 рублей к празднованию Дня района.

В Москве денежная выплата установлена в размере 57383 рубля в месяц. В Санкт-Петербурге доплата "привязана" к МРОТ: звание "Почетного гражданина" дает право на бесплатный проезд на транспорте, внеочередной прием у главы Петербурга, доплату к пенсии в 10 МРОТ.

Полную информацию о наличии выплат почетным гражданам можно найти на соответствующих сайтах муниципальных образований, подытожила Лебединская.