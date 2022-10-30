МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. "Унылая пора" это не всегда осень. Иногда это — несколько дней до зарплаты, когда деньги уже кончились, а расходы — нет. Часть банков предлагают решить такую проблему овердрафтом. Нередко такую услугу могут предложить по имеющейся банковской карте, либо в рамках обслуживания по зарплатному проекту. Стоит ли на это соглашаться и чем опасен овердрафт, рассказала "Прайм" эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. Юрист рассказал, когда налоговый вычет за жилье можно получить дважды

Она объяснила, что овердрафт — это по сути краткосрочный кредит, который предоставляется по действующей дебетовой карте, когда помимо собственных средств, есть определенный "резерв" средств, предоставляемых банком. Если свои деньги закончились, можно воспользоваться заемными. Зарплатным клиентам банка овердрафт предлагается чаще, отметила Дайнеко, ведь так банку легче рассчитать лимит допустимого "минуса" по карте, оценить динамику и размер поступлений.

Эксперт рассказала, что лимит овердрафта обычно не превышает 100 тысяч рублей, чаще — меньше и рассчитывается он индивидуально, исходя из размера регулярных поступлений и трат.

"Это как займ до зарплаты, который нужно отдать достаточно быстро — срок возврата обычно не превышает 25-45 дней. При этом взятая в долг сумма полностью должна быть возвращена до определенной даты месяца, следующего за расчетным (когда были использованы деньги — прим. ред.), именно поэтому для возврата денег, потраченных в конце месяца, времени остается меньше", — сказала Дайнеко.

За пользование средствами овердрафта необходимо платить, при этом стоимость такого кредитного продукта выше ставки потребительского кредитования и сопоставима со ставками по кредитным картам или выше, напомнила эксперт. Расчет за пользование кредитными деньгами устанавливается в виде фиксированной ежедневной комиссии\процента и зависит от суммы: чем больше денег овердрафта потрачено, тем выше комиссия за день. Есть предложения, где небольшие суммы (в пределах трех тысяч рублей) одалживаются до определенной даты без взимания платы. Дайнеко предупредила, что в случае несвоевременного возврата помимо комиссии будет начислен штраф за каждый день просрочки. Однако держатели карт с овердрафтом не платят за него в случае, если не пользуются этой услугой, так что переживать не стоит.

Помимо этого, стоит учитывать, что если средства овердрафта использовались (в части или полностью), то при любом зачислении средств на карту деньги прежде всего уходят на погашение этого займа.

У овердрафта нет привычного графика платежей (как по потребительскому кредиту) или определенной даты списания (как у кредитной карты). Грейс-периода также нет, разве что за редким исключением по маленьким суммам задолженности. Этот кредитный продукт нельзя приравнивать к кредитной карте и сэкономить на льготном периоде не получится. Поэтому дебетовая карта с овердрафтом — лишь удобная альтернатива краткосрочному займу.

Дайнеко подчеркнула, что подключить или отключить овердрафт к зарплатной карте можно не только при личном посещении банка, но и удаленно — через онлайн-сервисы банка или чат мобильного банковского приложения. Юрист перечислил льготы, которые пенсионеры теряют при переезде

Со временем при своевременном погашении лимит заемных средств может повыситься (с согласия клиента) и привычка жить в долг превратиться в финансовые проблемы. Как правило овердрафт оформляется клиентом для определенной неотложной цели (срочно необходимы деньги, а занимать не хочется), а позже заемные средства тратятся уже на менее неотложные нужды. Ни в коем случае нельзя тратить больше, чем будет возможность возвратить в течение следующего отчетного периода. Затягивание с погашением долга по овердрафту — это неизбежные расходы по ежедневной комиссии за пользование, а также повышение риска штрафных санкций.

"Если доход нестабилен, а базовые обязательные расходы в месяц не оставляют достаточно свободных средств, не нужно загонять себя в угол дополнительными финансовыми обязательствами. Кроме того, недобросовестность в исполнении этих обязательств отразится в кредитной истории", — посоветовала Дайнеко.

Все сказанное выше относится к так называемому разрешенному овердрафту (когда клиент сам его запрашивает у банка), но случается, когда "минус" образуется без подключения подобной услуги. Это называется техническим овердрафтом. Произойти подобное может из-за системных ошибок/ изменения курса в большую сторону при оплате за границей, а средств не хватило/медленной обработки платежей или из-за взыскания задолженности по исполнительному производству (в т.ч. по налогам/сборам/штрафам). Чтобы выяснить причину "минусового баланса", достаточно обратиться в свой банк и узнать, по какой причине возник овердрафт. За технический овердрафт проценты не начисляют. Если же причина в банковской ошибке, то деньги вернутся обратно, а в случае задолженности — все поступления на карту будут отправляться в погашение долга, подытожила эксперт.